Розовата революция на Мондиал 2026: Как бизнесът печели от цвета на обувките на Роналдо?

Португалецът вече е единственият футболист с попадения на шест световни първенства

Два гола срещу Узбекистан, победа с 5:0 за Португалия и поредно доказателство, че Кристиано Роналдо все още отказва да се раздели с голямата сцена. След критиките след двубоя с ДР Конго 41-годишният нападател отговори по най-познатия начин - с попадения и рекорди.

С двата си гола Роналдо стана първият футболист в историята, разписвал се на шест световни първенства. Освен това той изпревари Еузебио във вечната голмайсторска класация на Португалия на Мондиали и вече има 10 попадения на най-големия футболен форум.

Докато вниманието е насочено към поредното му историческо постижение, друга тенденция също се откроява на терените в САЩ, Канада и Мексико. Розовите бутонки постепенно се превръщат в неофициалния символ на Мондиал 2026, след като десетки от най-големите звезди на турнира заложиха именно на този цвят, пише BBC.

Сред тях е и Роналдо. Португалецът излезе с яркорозови обувки в една от най-силните си вечери от началото на първенството, превръщайки се в поредното голямо име, което допринася за тенденцията.

Снимка: Reuters

Защо всички носят розово?

Ако човек погледне снимките от Световното първенство, трудно би пропуснал една от най-видимите промени по терените. От Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд до играчи от по-малки национални отбори, розовите бутонки са навсякъде.

Снимка: Reuters

Тенденцията не е случайна. В месеците преди турнира водещите производители на спортна екипировка представиха нови поколения футболни обувки именно в различни нюанси на яркорозовото. Adidas нарича цвета "Solar Turbo", Puma го продава като "Poison Pink", а конкурентните марки също заложиха на сходни цветови решения.

За компаниите това е начин продуктите им да се откроят както на терена, така и на телевизионния екран. В епоха, в която всеки кадър се превръща в съдържание за социалните мрежи, видимостта е валута, а ярките цветове са един от най-ефективните инструменти за привличане на внимание.

Цветът като част от личния бранд

Снимка: Reuters

Промяната е показателна и за друга трансформация във футбола. Днешните играчи не са просто спортисти. Те са хора със стотици милиони последователи и огромно влияние върху потребителските нагласи.

Един от най- ярките примери е Кристиано Роналдо, който има над 667 милиона последователи в Instagram. За брандовете всяка негова поява на терена е глобална реклама, а изборът му на екипировка може да достигне до аудитория, по-голяма от населението на цели континенти. Именно затова решения като цвета на бутонките отдавна са част от много по-голяма маркетингова стратегия.

Затова не е изненадващо, че производителите разработват модели, които комбинират спортно качество с възможност за визуално отличаване. За най-големите звезди на турнира обувките вече са не просто екипировка, а част от персоналния им бранд.

Хитът на 2026 г.

Снимка: Reuters

Любопитното е, че възходът на розовото е предвиден още преди две години. Анализаторската компания WGSN, която следи глобалните потребителски тенденции, посочва Electric Fuchsia като един от ключовите цветове за 2026 г.

Според прогнозите нюансът отразява нарастващото търсене на оптимизъм, увереност и себеизразяване - качества, които все повече определят както модната индустрия, така и света на спорта.

Така Световното първенство се превръща в естествена сцена за налагането на тенденцията. Турнирът събира на едно място най-разпознаваемите спортисти на планетата, а всяко тяхно решение се превръща в послание към милиони фенове.

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