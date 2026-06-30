Rolex отвори магазин на 3000 метра височина сред снежни върхове

Ето къде се намира той

Купуването на Rolex обикновено е толкова просто, колкото да влезете в бутик. Освен, разбира се, ако този бутик не се намира на повече от 3000 метра над морското равнище, сред заснежените върхове в Швейцарските Алпи.

Rolex откри това, което нарича най-високия бутик в света, отваряйки най-новото си търговско пространство в кулата Титлис, впечатляваща планинска дестинация на връх Титлис близо до Енгелберг, Швейцария. Достигането до нея е част от преживяването - първо ще трябва да се качите на поредица от въжени линии, които се изкачват от дъното на долината до сърцето на Алпите.

Разположен на надморска височина от 3020 метра, новият бутик на Rolex заема впечатляващо място в наскоро реконструирания планински комплекс Титлис и се управлява от Bucherer, швейцарският търговец на часовници Rolex, закупен през 2023 г., според Robb Report.

Посетителите започват пътуването си в курортния град Енгелберг, преди да се качат на кабинковия лифт TITLIS Xpress до станцията Stand. Оттам се прекачват до известния Titlis Rotair**, първият в света въртящ се въжен лифт, който бавно се върти по време на изкачването, предлагайки 360-градусова гледка към ледници, скали и снежни полета, преди да стигнат до върха. Едва тогава стигат до бутика Rolex.

Луксът среща алпийското приключение

Бутикът не е просто магазин за търговия на дребно. Той е проектиран да отразява както наследството на Rolex, така и драматичната алпийска обстановка около него.

Разположен на близо 21 000 квадратни фута, бутикът съчетава съвременен лукс с естествени материали. Монументна маса от естествен камък стои като произведение на изкуството, докато американски орехови панели придават топлина навсякъде. Една от забележителните характеристики е използването на мрамор Verdi Alpi, чиито наситено зелени тонове и вълнообразни жилки напомнят за океана, отразявайки дългогодишното морско наследство на Rolex. Дъбови подове и места за сядане, завършени със зелен кадифе, кожа и мека бежова тапицерия, допълват елегантния интериор, пише First post.

Защо планината Титлис?

Планината Титлис е сред най-посещаваните планински атракции в Швейцария. Отворена през цялата година, тя предлага ски през зимата и разходки по ледниците, висящи мостове, снежни паркове и панорамни платформи за наблюдение през топлите месеци. Самата лифтова линия Титлис се е превърнала в атракция, привличайки посетители, нетърпеливи да се насладят на въртящия се въжен лифт и разкошните алпийски гледки.

С поставянето на най-новия си бутик на върха, Rolex ефективно съчетава луксозната търговия с една от най-емблематичните туристически дестинации в Швейцария.

Можете ли всъщност да си купите Rolex там?

Да. Бутикът предлага подбрана селекция от часовници Rolex, въпреки че, както при всеки търговец на дребно на Rolex, наличността зависи от наличността и търсенето. Колекционерите, посещаващи Алпите, сега имат необичайната възможност да разглеждат луксозни часовници, докато стоят на над 3000 метра над морското равнище.