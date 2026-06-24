От 1 юли: Япония увеличава визовите такси над 5 пъти

Това е първото преразглеждане на визовите такси в Япония от 1978 г. насам

Япония предприема стъпка към значително увеличение на разходите по имиграционната си система, като планира туристическите визи да станат значително по-скъпи – първото подобно повишение от близо половин век. Мерките са насочени към по-добро управление на нарастващите административни разходи, свързани с имиграцията.

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Страната подготвя най-голямото увеличение на визовите такси от около 50 години, което ще направи туристическите визи около пет пъти по-скъпи за повечето чуждестранни посетители. Решението е одобрено на заседание на кабинета на 19 юни 2026 г. и ще започне да се прилага от 1 юли 2026 г.

Това е първото преразглеждане на визовите такси в Япония от 1978 г. насам. Най-пряко ще бъдат засегнати туристите и бизнес пътуващите от държави, за които се изисква виза за влизане в страната. По новата ценова рамка таксата за еднократна виза се увеличава от 3000 на 15 000 йени, а многократната виза – от 6000 на 30 000 йени. Това се равнява съответно на около 87 евро и 175 евро.

Японските власти обясняват увеличението с натрупаната инфлация през последните близо пет десетилетия и значителните промени във валутните курсове. Външният министър Тошимицу Мотеги посочва, че настоящите такси вече не отразяват реалните административни разходи по обработка на визи и имиграционни процедури, предава Еuronews.

Въпреки поскъпването, властите смятат, че то няма да има сериозен ефект върху туристическия поток, който в последните години достига рекордни нива благодарение на слабата йена и силното международно търсене на пътувания до Япония.