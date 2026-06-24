10 години след Брекзит: Какви са разходите и печалбите за Великобритания?

Вотът от 23 юни 2016 г. беше призван да реши ключови въпроси

Десет години след деня, в който Великобритания гласува за напускане на Европейския съюз, икономическата равносметка не се оказва нито очакваният колапс, от който се опасяваха противниците на Брекзит, нито обещаният ренесанс, който защитниците му предвиждаха. Годишнината идва и на фона на политическа нестабилност, като страната отново остава без лидер след оставката на сър Киър Стармър в понеделник.

Вотът от 23 юни 2016 г. беше призван да реши един ключов въпрос, но десет години по-късно той продължава да поражда спорове и да не дава категоричен отговор. В частност икономическите последици от Брекзит остават сред най-дискутираните теми в съвременна Великобритания, предава Еuronews.

Снимка: EPA

Те се преплитат с други големи сътресения като пандемията, енергийния шок и най-рязкото затягане на паричната политика от повече от едно поколение. Според две анализаторски оценки от тази седмица – на Allianz Research и Deutsche Bank – общият извод е сходен: прогнозите за катастрофа са били преувеличени, но и очакваният икономически дивидент не се е реализирал.

Allianz обобщава ситуацията с три думи: „устойчивост без съживяване“. Междувременно политическата картина също остава нестабилна, след като в понеделник, в навечерието на годишнината от референдума, сър Киър Стармър обяви оставката си от Даунинг стрийт, след като е приел волята на партията си „с добра воля“.

Напускането му, на фона на спадаща подкрепа за лейбъристите и възхода на Reform UK, отваря пътя към поредна смяна на министър-председателя – седмия за последните десет години, като сред потенциалните имена се споменава и Анди Бърнам.

Политическата нестабилност се превръща в едно от най-видимите наследства на Брекзит. Данните показват, че след референдума Великобритания е имала шестима премиери, в сравнение с четирима в периода 1997–2016 г., а икономическата несигурност е оставила трайни следи върху инвестициите и растежа.