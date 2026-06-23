ОАЕ откриват първата си пътническа железопътна мрежа в края на юни

Първият етап на проекта е реализиран от Etihad Rail

Обединени арабски емирства (ОАЕ) ще въведат в експлоатация първия си пътнически влак в края на месеца, като през следващите месеци железницата ще свърже основните градове в страната, съобщи Франс прес, позовавайки се на новинарската агенция на страната УАМ.

Новата жп гара в Абу Даби беше открита днес от престолонаследника шейх Халед бин Мохамед бин Зайед, с което той отбеляза „предстоящото пускане на националната пътническа железопътна мрежа“.

На 30 юни ще бъде открита железопътната линията между Абу Даби и Фуджейра, на източното крайбрежие на ОАЕ, като цената на билет в икономична класа ще струва 55 дирхама (около 15 долара).

Най-големият град в страната - Дубай ще бъде включен в железопътната мрежа от 30 септември, а основната гара в съседното емирство Шарджа ще отвори врати през март 2027 г., предаде БТА.

Първият етап на проекта, реализиран от оператора на националната железопътна мрежа на ОАЕ „Етихад Рейл“ (Etihad Rail), предвижда обслужването на общо шест дестинации, а впоследствие ще бъдат изготвени проучвания за разширяване на мрежата към останалите емирства.

Досега железопътната инфраструктура на „Етихад Рейл“ се използваше единствено за превоз на товари, посочва АФП.

През 2016 г. властите обявиха проект за свръхскоростна система тип „хиперлууп“ (hyperloop - амбициозна транспортна инициатива, която бе замислена като високоскоростен транспорт от ново поколение), която трябваше да свърже Дубай и Абу Даби, но тя остана нереализирана.

Първоначално железопътната мрежа на ОАЕ трябваше да стане част от по-широка регионална система, свързваща шестте арабски държави от Персийския залив, но проектът не се осъществи.

През 2022 г. ОАЕ и Оман подписаха споразумение на стойност 3 млрд. долара за изграждането на железопътна връзка между пристанището в град Сохар с Абу Даби, която е завършена на 40 на сто, по данни на властите в ОАЕ.

Междувременно Саудитска Арабия и Катар също обявиха планове за високоскоростна железопътна линия между столиците си, допълва АФП.

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