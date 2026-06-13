Нощувки до 53 хиляди евро: Кои са най-скъпите хотели в Германия?

В страната едни от най-висококласните места за настаняване в Европа

В най-ексклузивните хотели в Германия цената за една нощувка може да достигне впечатляващите 53 000 евро. Седем от най-луксозните хотелски апартаменти в страната поставят нови стандарти по отношение на комфорт, обслужване и престиж. Германия предлага едни от най-висококласните места за настаняване в Европа, а Мюнхен се е утвърдил като водещ център на луксозното хотелиерство. Според Omaze именно в баварската столица се намират няколко от най-скъпите хотелски апартаменти, като цените варират между 8 000 и 53 000 евро на вечер, предава Еuronews.

Ludwig Suite

Начело на класацията е апартаментът Ludwig Suite в хотел Vier Jahreszeiten Kempinski Munich, чиято цена достига до 53 000 евро на вечер. След мащабен ремонт пространството от 220 кв. м е превърнато в почит към крал Лудвиг II. Трите спални, просторните дневни зони и богатият набор от удобства осигуряват изключително изживяване. Сред акцентите са самостоятелна вана от седеф, елементи от естествен камък и мрамор, както и дизайнерски детайли, вдъхновени от баварските кралски дворци. При необходимост апартаментът може да бъде разширен с допълнителни стаи.

Maximilian Suite

На второ място се нареждат Maximilian Suite във Vier Jahreszeiten Kempinski Munich с цена от 18 500 евро на вечер и Royal Monforte Suite в хотел Charles на Rocco Forte в Мюнхен за 18 000 евро. Първият е разположен на престижната улица Максимилианщрасе и съчетава историческа атмосфера със съвременен лукс върху площ от 175 кв. м. Royal Monforte Suite заема целия последен етаж на хотела и разполага със собствена покривна тераса с панорамна гледка към града, както и с просторни дневни и работни помещения, трапезария и напълно оборудвана кухня.

Grand Presidential Suite

Сред най-луксозните предложения е и Grand Presidential Suite в Mandarin Oriental Munich, където нощувката струва около 17 000 евро. Апартаментът е с площ от 325 кв. м и предлага няколко спални, просторна покривна тераса, дизайнерска кухня, собствена уелнес зона и произведения на изкуството от известни творци. В класацията попада и Royal Garden Suite в Brenners Park-Hotel & Spa в Баден-Баден с цена от 12 000 евро на вечер.

Adlon Kempinski Berlin

Хотел Adlon Kempinski Berlin също присъства сред най-скъпите адреси в страната. Президентският му апартамент струва около 10 000 евро на вечер и предлага уникална гледка към Бранденбургската врата. В Хамбург президентският апартамент на Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten се предлага за около 8 000 евро на вечер.