Неймар се завърна на Световното: Колко е нетното състояние на бразилската звезда?

След тежките контузии, Неймар влезе в последния двубой от груповата фаза срещу Шотландия

Пътят на Неймар през последните години беше белязан от сериозни контузии, които многократно прекъсваха кариерата му. Най-тежката от тях настъпи през октомври 2023 г., когато скъса предната кръстна връзка на коляното по време на мач на националния отбор на Бразилия. Възстановяването продължи месеци и ограничи участията му както на клубно, така и на международно ниво. Въпреки трудностите бразилската звезда успя да се завърне на терена и постепенно да възстанови формата си. Така Неймар се завърна и на Световното първенство през 2026 г.

Снимка: Getty Images / iStock

До момента на Световното първенство през 2026 г. Неймар е изиграл един мач за Бразилия. След като пропусна първите две срещи в групата заради проблем с прасеца, той влезе в последния двубой от груповата фаза срещу Шотландия на 24 юни. В мача срещу Шотландия Неймар се присъедини като резерва в 76-ата минута при победата на Бразилия с 3:0.

Как футболистът натрупва нетно състояние?

Неймар се завърна в Сантос през януари 2025 г., след като Ал Хилал прекрати договора му. През кариерата си бразилецът е спечелил над 700 милиона долара брутно от престоя си в Сантос, Барселона, ПСЖ и Саудитска Арабия чрез заплати, права върху имиджа и рекламни договори. Към 2026 г. нетното му състояние се оценява на около 450 милиона долара, което го нарежда сред най-богатите действащи футболисти в света.

Снимка: Getty Images / iStock

Следващата голяма стъпка е преминаването му в ПСЖ през 2017 г. срещу рекордните 222 милиона евро – трансфер, който и до днес остава най-скъпият във футболната история. Благодарение на високите заплати, бонусите и приходите от права върху имиджа, Неймар се превръща в един от най-добре платените спортисти на планетата, като в най-силните си години във Франция годишните му приходи се оценяват между 70 и 80 милиона долара.

През 2023 г. саудитският клуб плаща на ПСЖ около 90 милиона евро за привличането му, а договорът му носи приблизително 80 милиона долара годишна основна заплата. С включените бонуси, частни пътувания, настаняване и осигурен персонал, общото възнаграждение според различни информации надхвърля 100 милиона долара годишно. Въпреки това тежка контузия на предната кръстна връзка през октомври 2023 г. ограничава участията му за клуба и през януари 2025 г. двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Имоти

Недвижимите имоти също заемат важно място в богатството на бразилеца. Най-известната му собственост е крайбрежното имение в Мангаратиба, Рио де Жанейро, закупено през 2016 г. за около 8 милиона долара. През 2024 г. Неймар разширява имотното си портфолио с покупка на парцел на брега на океана в Маями за 26 милиона долара, където планира да построи луксозен дом с площ от 13 000 квадратни фута. Освен това името му беше свързвано и с пентхаус на стойност 54,45 милиона долара в Bugatti Residences в Дубай, известен като „Небесно имение“, оборудван с частен басейн и автомобилен асансьор.

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