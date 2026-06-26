Не Париж, не Милано: В балкански град имот струва близо 19 години доходи

10 града с най-високо съотношение цена-доход

Цените на жилищата в голяма част от Европа се увеличават драстично през последните години. В някои градове разликата вече е толкова голяма, че придобиването на имот се превръща в дългосрочно финансово предизвикателство.

Сред най-ярките примери е град, в който средната цена на жилище достига около 18,7 пъти годишния доход на типично домакинство. Това означава, че са нужни почти 19 години заплата, за да се купи жилище, при условие, че целият доход се спестява.

За сравнение, в някои от най-скъпите европейски столици и като Париж и Лондон съотношението цена–доход е по-ниско, което показва колко сериозен е проблемът с достъпността в този конкретен пазар.

10 града с най-високо съотношение цена-доход

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В тази класация Лисабон и хърватския град Сплит си делят първото място с 18,7 пъти годишния доход на типично домакинство, като това е почти двойно повече от нивото, считано за проблемно. Следват ги Прага, Милано и Тирана (18.1 години), Виена (17.4 години), Белград (17.2), Париж (17.0), Лондон (16.0) и Бърно (15.8), което показва как собствеността на жилище става все по-недостъпна в много от най-големите градове в Европа.

Как цените на жилищата в Португалия скачат?

През поседните 10 години цените на жилищата в Португалия са се повишили с почти 240% по данни на Global Property Guide, цитирани от Euronews. През същия период средната португалска заплата се е повишила от около 839 евро на месец до 1333 евро, което е увеличение с приблизително 59%.

Цените се повишиха четири пъти по-бързо от доходите. А в Лисабон тази разлика може да е дори по-голяма от средната за страната.

Апартамент в центъра на Лисабон струва около 6 763 евро на квадратен метър. Това означава, че скромен апартамент от 50 квадратни метра струва приблизително 338 000 евро.

Цените продължават да растата, защото няма достатъчно жилища. Португалия е една от страните с най-нисък достъп до жилища.