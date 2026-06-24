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Недвижими имоти Цените на жилищата поскъпват все повече: В кой град у нас са най-високи?

Цените на жилищата поскъпват все повече: В кой град у нас са най-високи?

bTV Бизнес екип

През първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата са били с 14.8% по-високи

Цените на жилищата в България продължават да нарастват и през първото тримесечие на 2026 г. Според данни на Националния статистически институт (НСИ), спрямо предходното тримесечие – четвъртото на 2025 г. – е отчетено увеличение от 6.2% за страната.

Най-сериозно поскъпване е регистрирано в Бургас, където цените са се повишили с 5.9%. Следват София с ръст от 5.8%, Варна с 4.0% и Пловдив с 3.9%. В същото време в някои от големите градове се наблюдава понижение на цените. В Стара Загора е отчетен спад от 2.1%, а в Русе – от 1.6%.

В коя европейска страна наемите са най-скъпи?

На годишна база увеличението е още по-осезаемо. През първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата са били с 14.8% по-високи в сравнение със същия период на 2025 година. Данните показват, че пазарът на имоти в страната продължава да бъде изключително динамичен. Макар в отделни градове да има корекции на тримесечна база, общата тенденция остава ясно възходяща.

Двуцифреният годишен ръст от 14.8% потвърждава устойчивото поскъпване на жилищата в България през последната година. Подробна информация и допълнителни данни са публикувани на сайта на НСИ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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