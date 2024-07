Може да ви глобят, ако сте облечени с тези неща в Испания

Някои части на страната въведоха забрани при дрехите и алкохола

Лято е, време е за море. Ако се насочвате към Испания, обаче, трябва да знаете, че има издадени предупреждение за определени дрехи (или по-скоро липса на такива), които, ако не се спазват, могат да доведат до солидна глоба.

В някои части на Испания е незаконно да сте на улицата само по бикини или плувни шорти. Да бъдеш с голи гърди също е незаконно в някои райони на Испания. Може да ви наложат глоба, ако ви хванат да носите бански на крайбрежната алея или на съседните улици. А според One Sure Insurance тази глоба може да достигне до 592 евро, пише Time out.

Нещо повече някои райони на Балеарския остров Майорка вероятно ще бъдат по-строги по отношение на футболните фланелки. Целта е да се избягват сблъсъци и да се запази мира.