×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1567 BGN
Петрол
79.72 $/барел
Bitcoin
$65,661.7
Последвайте ни
1 USD
1.1567 BGN
Петрол
79.72 $/барел
Bitcoin
$65,661.7
Свят Лагард: Оставам начело на ЕЦБ, за да гарантирам ценовата стабилност

Лагард: Оставам начело на ЕЦБ, за да гарантирам ценовата стабилност

Свят

bTV Бизнес екип

„Имам чувство за дълг", казва тя

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че ще остане на поста си, за да гарантира, че инфлацията ще остане под контрол, въпреки войната в Близкия изток. Думите ѝ идват месеци след публикация, че тя ще се оттегли.

„Имам чувство за дълг и вярвам, че когато има буря, капитанът остава на палубата. Така че капитанът на Европейската централна банка е на палубата“, каза Лагард пред радио France Culture, цитирано от БГНЕС. 

Снимка: Reuters

Какво ще стане, ако Кристин Лагард напусне ЕЦБ предсрочно?

Financial Times съобщи през февруари, позовавайки се на анонимен източник, че Лагард ще напусне преди октомври 2027 г.

Това би дало време на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц да подготвят наследник преди президентските избори във Франция през април 2027 г., в случай на победа на евроскептичната крайнодясна партия „Национален сбор“.

Лагард отказа да коментира пряко публикацията.

„Това, което можех да обмисля миналия февруари, беше в конкретна ситуация“, когато инфлацията беше близо до целта на банката от 2%, а „дигиталното евро беше на път“ да получи законодателно одобрение, каза Лагард.

„Така че можех с известна увереност да си кажа, че мисията е изпълнена, че съм на 70 години и в крайна сметка може би бих могла да се пенсионирам малко по-рано от планираното“, добави тя.

Разкрито е колко всъщност печели първата дама на Европейската централна банка

Миналата седмица обаче ЕЦБ повиши депозитната си лихва до 2,25%, за да ограничи растящата инфлация, предизвикана от войната на САЩ и Израел срещу Иран, която доведе до скок на цените на петрола и газа.

„Моят дълг е да изпълня мисията, ценовата стабилност, и засега именно това ръководи действията ми“, каза Лагард. Тя добави, че иска да „предаде ключовете“ на ЕЦБ, която ще е гарантирала тази стабилност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Това не е Миконос, това е Ада Бояна - известното нудистко селище край Улцин
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Токът поскъпва от 1 юли. Може ли панел на балкона да ни свали сметката с 30% на годишна база?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата