Цената на петрола също се стабилизира

Корабният трафик през Ормузкия проток се нормализира. Това се случва седмица след подписания меморандум за разбирателство на САЩ с Иран. Новината идва от министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, цитирано от БНР.

"72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол, а 19 милиона барела – предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален", казва той.

Снимка: Ройтерс

Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-ниските си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Петролът от сорт Брент поевтиня днес с 3 долара и вече се продава за по-малко от 74 долара за барел, а американският лек суров петрол е под 70 долара.