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72.27 $/барел
Bitcoin
$61,281.4
Свят Корабният трафик през Ормузкия проток се нормализира

Корабният трафик през Ормузкия проток се нормализира

Свят

bTV Бизнес екип

Цената на петрола също се стабилизира

Корабният трафик през Ормузкия проток се нормализира. Това се случва седмица след подписания меморандум за разбирателство на САЩ с Иран. Новината идва от министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, цитирано от БНР.

"72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол, а 19 милиона барела – предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален", казва той.

Снимка: Ройтерс

Петролът поевтиня до нивото от преди началото на войната между САЩ и Иран

Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-ниските си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Петролът от сорт Брент поевтиня днес с 3 долара и вече се продава за по-малко от 74 долара за барел, а американският лек суров петрол е под 70 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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