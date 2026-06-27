Кой печели от Световното първенство - и кой плаща сметката?

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Световното първенство по футбол е най-гледаното спортно събитие на планетата. В продължение на месец милиарди зрители следят двубоите, градовете домакини се изпълват с фенове, а бизнесът отчита рекордни обороти. Зад грандиозното зрелище обаче стои една далеч по-сложна икономическа картина - такава, в която най-големият победител невинаги е страната домакин.
Икономическите ефекти от Мондиала се простират далеч отвъд футболните терени. Те обхващат телевизионните права, спонсорските договори, хотелския сектор, туризма, инфраструктурата и местните бюджети. Но докато едни участници реализират милиардни печалби, други често остават с огромни разходи, които продължават години след последния съдийски сигнал.
Всяко Световно първенство носи милиарди долари приходи на FIFA, пише Britannica. Организацията печели от продажбата на телевизионни права, спонсорски договори, билети, VIP пакети и лицензи за официални продукти.
По време на цикъла 2019–2022 г., завършил със Световното първенство в Катар, приходите на FIFA достигат рекордните 7,57 млрд. долара. Най-голям принос имат телевизионните и медийните права, които формират над 45% от всички приходи. Следват маркетинговите партньорства, спонсорствата и продажбата на билети.
Този модел превръща Световното първенство в една от най-печелившите спортни продукции в света.
Докато FIFA реализира сигурни приходи, държавите домакини обаче поемат основната финансова тежест. Освен изграждането или модернизацията на стадиони, те инвестират в транспортна инфраструктура, хотели, обществени услуги, сигурност и организация на турнира.
Най-яркият пример е Катар, който похарчи приблизително 220 млрд. долара за подготовката на Мондиал 2022 - най-скъпото Световно първенство в историята. Освен нови стадиони бяха изградени метро, пътна инфраструктура, хотели и цели градски зони.
Домакинството донесе на страната безпрецедентна международна популярност, но същевременно предизвика сериозни критики за условията на труд на мигрантите и нарушенията на човешките права.
Безспорно Световното първенство носи икономически ползи за местния бизнес. Хотелите увеличават заетостта си, ресторантите и търговските обекти работят с по-високи обороти, а туристическият сектор отчита значителен ръст.
Икономистите обаче предупреждават, че очакваните ефекти често са надценени. Разходите за сигурност, транспорт, обществени услуги и инфраструктура остават за сметка на местните власти, а част от направените инвестиции никога не се възвръщат.
Опитът от предишните първенства показва, че домакинството само по себе си не е гаранция за икономически успех. Всичко зависи от това колко разумно са планирани инвестициите и дали те ще носят ползи дълго след края на турнира. Именно затова Световните първенства в САЩ през 1994 г. и в Бразилия през 2014 г. често се дават като два коренно различни примера.
Мондиалът в САЩ през 1994 г. е определян като един от най-успешните в икономическо отношение. Турнирът привлече повече от 3,5 милиона зрители, а средната посещаемост от близо 69 хил. души на мач остава рекордна за Световно първенство. Една от основните причини за успеха е, че страната не беше принудена да строи нови стадиони, а използва вече съществуващата спортна инфраструктура. Това значително ограничи публичните разходи и намали риска съоръженията да останат неизползвани след края на турнира.
Най-голямото наследство от първенството обаче не е финансово, а спортно. Само две години по-късно е създадена Major League Soccer (MLS), която поставя основите на професионалния футбол в САЩ и постепенно превръща страната в един от най-бързо развиващите се пазари за този спорт. Въпреки това икономисти отбелязват, че преките финансови ползи за отделните градове домакини са били по-малки от първоначалните прогнози.
Съвсем различна е историята на Бразилия през 2014 г. В подготовката за Мондиала страната инвестира около 11,5 млрд. долара, като приблизително 85% от средствата идват от публичния сектор. Изградени и модернизирани са стадиони, летища, пътища и градска инфраструктура, но огромните разходи предизвикват сериозно обществено недоволство още преди началото на турнира. Хиляди бразилци излизат на протести с настояване държавата да насочи повече средства към здравеопазване, образование и обществени услуги вместо към спортни съоръжения.
След края на Световното първенство част от новите стадиони се превръщат в т.нар. „бели слонове“ - скъпи за поддръжка съоръжения, които се използват рядко и не успяват да оправдаят направените инвестиции. Само две години по-късно Бразилия е домакин и на Олимпийските игри в Рио де Жанейро, докато страната вече е навлязла в икономическа рецесия и тежка политическа криза.
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