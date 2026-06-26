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Свят Световното първенство – инвестиция или икономически риск за данъкоплатците?

Световното първенство – инвестиция или икономически риск за данъкоплатците?

Свят

bTV Бизнес екип

Според кмета на Ванкувър събитието може да генерира икономическа активност, равняваща се на „четиридесет" Супербоула“

Световното първенство по футбол през 2026 носи както икономически ползи, така и рискове. Турнирът е струвал на данъкоплатците над 1 милиард долара и тези средства няма да бъдат възстановени, пише Maclean’s.

Според кмета на Ванкувър събитието може да генерира икономическа активност, равняваща се на „четиридесет Супербоула“ в рамките на седем мача. Въпреки това общата цена за Канада се очаква да надхвърли 1 милиард долара, докато правителството на Британска Колумбия прогнозира, че само мачовете могат да донесат около 1 милиард долара за местната икономика. В същото време се посочва, че цената за данъкоплатците възлиза на около 82 милиона долара на мач за общо 12 мача в Торонто и Ванкувър, като почти половината от средствата идват от федералния бюджет, а останалата част – от провинциални и общински източници.

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Снимка: Getty Image

Очаквани са около 1 милион допълнителни туристи могат да посетят Канада в периода до 2031 г., което се представя като дългосрочен ефект от турнира. Това обаче се базира на хипотеза за постепенно увеличение от под 2% годишно в туристическия поток, като авторът поставя под съмнение реалистичността на подобен ръст.

Икономическите прогнози стъпват върху т.нар. мултипликаторен ефект – идеята, че всеки похарчен долар генерира допълнителни разходи в икономиката. Според критиката този модел силно надценява реалните ползи, тъй като не отчита, че голяма част от средствата се насочват към международни хотелски вериги като Delta и Marriott, а не остават в местната икономика.

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Допълнително се посочва, че дори при увеличени туристически приходи ефектът върху доходите на местните работещи е ограничен. Цените на хотелите могат да се повишат значително, но това не води непременно до по-високи заплати, а много домакинства използват допълнителните доходи за изплащане на дългове, включително кредитни карти и студентски заеми.

Снимка: Reuters

Въпреки допълнителните разходи, включително около 145 милиона долара за сигурност и стотици милиони за инфраструктура като 146 милиона за BMO Field и 196 милиона за BC Place, реалната икономическа възвръщаемост остава спорна. Според анализа големите спортни събития често генерират значителни публични разходи, без гаранция за реални дългосрочни ползи.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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