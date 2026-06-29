Кои професии са най-изложени на екстремни горещини?

Горещите вълни вече оказват сериозно влияние и върху европейската икономика

Все повече работещи в Европа са изложени на екстремни горещини, като най-засегнати са хората, които работят на открито или в силно нагорещена среда. По данни на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) всеки пети работник в Европейския съюз е изложен на високи температури, което превръща жегите в един от най-бързо нарастващите професионални рискове, свързани с климатичните промени. Най-уязвими са секторите на селското стопанство, строителството, транспорта, производството, туризма и службите за спешна помощ, където горещините оказват сериозно влияние както върху здравето, така и върху производителността, предава Euronews.

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Селското стопанство и строителството остават най-засегнатите отрасли. Според Международната организация на труда земеделските работници прекарват дълги часове под пряка слънчева светлина, извършвайки тежък физически труд, а строителите са изправени пред сходни условия, допълнително утежнени от защитното облекло. Проучване на Eurofound показва, че 68% от работещите в селското стопанство и 52% от строителните работници са изложени на високи температури поне през една четвърт от работното си време. В промишлеността и транспорта този дял достига 33%, а общият процент на европейските работници, изложени на жега между една четвърт и три четвърти от работното време, е нараснал от 13% през 1995 г. до 21% през 2024 година.

Кои са най-засегнатите професии?

Най-голям риск носят конкретни професии, а не само отделни сектори. Според Eurofound най-силно засегнати са квалифицираните селскостопански работници, като 72% от тях работят при високи температури поне през една четвърт от работното си време. Следват занаятчиите с 53%, операторите на машини и съоръжения с 42% и работещите на позиции, изискващи по-ниска квалификация – 40%. Мениджърите, специалистите и административните служители са значително по-слабо изложени. Данните показват и сериозна разлика по пол – 34% от мъжете работят при високи температури срещу 18% от жените, тъй като най-рисковите професии остават доминирани от мъже. Освен това много от тях са сезонни, мигрантски или самонаети работници, които често разполагат с по-слаба трудова защита.

Снимка: Canva

Продължителното излагане на горещини крие сериозни рискове за здравето. Според EU-OSHA то може да доведе до дехидратация, топлинно изтощение, топлинен удар, както и до влошаване на сърдечно-съдови и респираторни заболявания. Високите температури намаляват концентрацията и забавят реакциите, което увеличава риска от трудови инциденти. Опасностите се различават според професията – земеделските и горските работници са по-изложени на заболявания, пренасяни от кърлежи, алергени и замърсен въздух, строителите страдат от ефекта на градските топлинни острови, а пожарникарите, полицаите и парамедиците често работят в най-екстремните условия.

Горещите вълни вече оказват сериозно влияние и върху европейската икономика. Според Allianz Trade, когато температурите надхвърлят около 30 градуса, загубите на производителност рязко се увеличават и се превръщат в структурен проблем за икономическия растеж. В строителството и селското стопанство работата често трябва да бъде ограничавана или прекратявана в най-горещите часове на деня, а производството, транспортът и енергетиката също търпят сериозни смущения заради по-високите разходи за охлаждане, деформации на инфраструктурата и увеличеното потребление на електроенергия. Земеделието остава особено уязвимо заради риска от по-слаби реколти и по-високи цени на храните. По данни на Евростат секторът формира 1,2% от БВП на ЕС, докато строителството има дял от около 9% и осигурява работа на близо 18 милиона души.

Последните горещи вълни засилиха призивите за по-добра защита на работещите. Редица европейски държави вече ограничават работата на открито през най-горещите часове, съкращават смените и задължават работодателите да осигуряват вода, сянка и допълнителни почивки. Европейската конфедерация на профсъюзите настоява Европейската комисия да въведе общи задължителни правила за целия ЕС, включително максимално допустима работна температура, платени почивки за охлаждане и гарантиран достъп до питейна вода, тъй като сегашните национални разпоредби не осигуряват еднаква защита на всички работници.