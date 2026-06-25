Горещините наложиха временно затваряне на Айфеловата кула и част от туристическите атракции

Кои страни са най-засегнати?

Горещата вълна, обхванала Европа, принуждава редица популярни туристически атракции да затварят, да намаляват работното си време или да отменят събития. Покачващите се температури вече оказват сериозно влияние върху някои от най-посещаваните забележителности, музеи и открити спектакли на континента. Властите предприемат предпазни мерки, за да защитят посетителите, служителите и участниците в различни прояви на фона на рекордните жеги.

Франция

Франция е сред най-засегнатите държави от горещата вълна, която продължава от миналата седмица. Във вторник страната регистрира най-горещия юнски ден, откакто се води статистика, със средна температура от 29,8°C и максимални стойности, достигащи близо 40°C. В Париж властите взеха решение временно да ограничат достъпа до някои от най-известните туристически обекти с цел опазване на общественото здраве.

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Лувърът, който е най-посещаваният музей в света, ще работи с намалено работно време и ще затваря в 16:00 часа от сряда до събота. Айфеловата кула също приключи работа по-рано във вторник, а за сряда, четвъртък и петък е потвърдено, че ще затваря в 16:00 часа, като последният достъп за посетители ще бъде в 12:15 часа. На туристите са предложени възстановявания на средства, а при продължаване на горещата вълна са възможни и допълнителни ограничения. Съкратено работно време има и при Триумфалната арка, изложбите в Двореца в Токио са затворени, а част от атракциите на открито в Дисниленд Париж не работят.

Великобритания

Във Великобритания също бяха въведени мерки заради екстремните температури. Традиционната смяна на караула пред Бъкингамския дворец и замъка Уиндзор, една от най-популярните туристически атракции в страната, беше отменена за сряда и четвъртък. Очакванията са температурите в Лондон да достигнат до 39°C, което накара организаторите да отменят церемониите в интерес на безопасността на войниците, конете и зрителите. Междувременно музеят „Виктория и Албърт“ временно затвори някои от галериите на горните си етажи и определени експозиции, като ограниченията се очаква да останат в сила поне до петък.

Горещините оказват влияние не само върху туристическите обекти, но и върху транспорта. Компанията Network Rail предупреди за сериозни смущения в железопътния трафик в Англия и Уелс, като бяха въведени ограничения на скоростта заради риск от деформации на релсите и проблеми с електрическата инфраструктура. Според Асошиейтед прес Eurostar, която свързва Великобритания с континентална Европа през Ламанша, е отменила четири влака между Лондон и Париж в сряда и четвъртък поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия.

С напредването на седмицата се очаква горещата вълна да обхване още части от Западна Европа. Предупреждения са издадени за Нидерландия, Белгия и Германия, където температурите вероятно ще достигнат своя пик в петък и през уикенда. От сряда са в сила предупреждения за опасни жеги и в Полша, Хърватия и Унгария. В южните европейски държави като Гърция, Италия и Испания местните власти вече прилагат обичайните протоколи за екстремни горещини, които ограничават посещенията на исторически обекти без достатъчно сянка.