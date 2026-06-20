Как малкият бизнес печели клиенти по време на Световното първенство?

Местните власти и търговски организации в Северна Америка активно насърчават участието на малкия бизнес

Световното първенство по футбол през 2026 г. е бъде най-мащабното досега – с 48 отбора, 104 мача и милиони посетители, разпръснати из Съединените щати, Канада и Мексико. За първи път от 1994 г. турнирът отново се провежда в Северна Америка. Очаква се само приходите от спонсорство на FIFA да достигнат около 1,8 милиарда долара. Официални партньори като Adidas, Coca-Cola, Visa и Lenovo използват турнира като огромна маркетингова платформа. Въпреки това, част от най-интересните бизнес истории около Мондиал 2026 се развиват извън тези официални спонсорски сделки.

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В градовете домакини малки предприятия – ресторанти, барове, търговци, създатели на съдържание, туристически фирми и локални брандове – намират начини да се възползват от събитието, без да плащат скъпи спонсорски такси към FIFA. Вместо да се съревновават с големи рекламни бюджети, те разчитат на местната култура, ангажираност с общността, експериментален маркетинг, продукти, социални мрежи и силно таргетирани промоции.

Местните власти и търговски организации в Северна Америка активно насърчават участието на малкия бизнес. В Канзас Сити например е стартирана инициативата „KC Game Plan“, която подпомага малките фирми чрез обучения, оценки за готовност, информация за посетители и координация на събития. В Бостън се акцентира върху възможностите в хотелиерството и услугите, а Ню Йорк и Ню Джърси представиха програмата „Welcome World Rewards Program“, която стимулира посетителите да избират местни бизнеси чрез награди и геймифицирани кампании.

Според проучвания много малки и средни предприятия очакват сериозни ползи от турнира. Данни от 2026 г. за Торонто и Ванкувър показват, че 64% очакват положително въздействие, 56% предвиждат повече клиенти, а 41% очакват поне 20% ръст на приходите.

Поради строгия контрол върху търговските марки на FIFA, повечето малки бизнеси не могат да се рекламират като официални спонсори. Организацията строго регулира използването на лога и марки, а се очаква и засилен контрол срещу неразрешен маркетинг и „ambush marketing“ по време на турнира. Това кара малките компании да бъдат по-креативни, като използват енергията на събитието без директно да внушават официална връзка, което често създава по-автентична връзка с клиентите.

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Ресторанти, пивоварни, кафенета и барове са сред най-големите печеливши по време на спортни събития. Те организират прожекции на мачове, тематични менюта и партньорства с инфлуенсъри. В някои градове целта е еднократните посетители да се превърнат в постоянни клиенти. Пример за това е Pitch Live в Хюстън – 39-дневно пространство, създадено от ресторантьори, което превръща бивша концертна зала в футболно тематичен бар и ресторант, вдъхновен от Тексас.

Според Axios много малки и средни бизнеси използват лимитирани серии продукти – шапки, суичъри, чаши и други артикули – за да засилят лоялността и разпознаваемостта на марката, включително инициативи като „Soccer City“ в Канзас Сити.

Малките предприятия имат и важно предимство пред глобалните брандове – близостта до клиентите. Те използват геотаргетирани реклами и локални инфлуенсъри, за да достигнат точната аудитория. Маркетолозите отбелязват, че рекламирането около фен зони и зони за гледане позволява на малките бизнеси да достигат силно ангажирани потребители при ниски разходи. Според проучване на YouGov почти 49% от потребителите на възраст 18–34 години си спомнят спонсорства на Световното първенство, които са видели онлайн, което показва силата на дигиталното присъствие.

Освен търговията и ресторантьорството, туристически и обслужващи бизнеси също се подготвят за засилен интерес. Канзас Сити получава финансиране, подкрепено от Airbnb, за активиране на местната икономика и насърчаване на независимите магазини. Очаква се повишено търсене на транспорт, турове, събития, фотографски услуги и краткосрочни наеми.