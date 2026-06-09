Къде в Европа работещите губят най-много?

Цените в Европа се повишават, но заплатите не ги следват със същото темпо

Докато инфлацията в Европа отново се ускорява след неотдавнашния конфликт в Близкия изток, ръстът на възнагражденията, предлагани в обявите за работа в еврозоната, не успява да я настигне. В резултат реалните доходи и покупателната способност на работещите намаляват.

Цените в Европа отново се повишават, но заплатите не ги следват със същото темпо, се казва в анализ на Euronews.

Инфлацията в ЕС достигна 3,2% през април 2026 г., което е най-високото ниво от януари 2024 г., а експресните оценки на Евростат показват, че поскъпването е продължило и през май.

В същото време увеличението на възнагражденията, обявявани в офертите за работа в еврозоната, изостава от инфлацията, сочат данни на „Индийд“. Това означава, че инфлацията изпреварва ръста на предлаганите заплати в Европа, което оказва сериозен натиск върху покупателната способност на работещите, тъй като доходите им осигуряват все по-малко стоки и услуги, пише БГНЕС.

Последният инфлационен натиск идва след най-сериозния ценови шок, който ЕС преживя от десетилетия. През 2022 г. годишната инфлация надхвърли 11%, като основен двигател бяха рязко поскъпналите енергийни ресурси след руската инвазия в Украйна.

Как изглежда съотношението между инфлацията и ръста на предлаганите възнаграждения в основните европейски икономики?

От началото на 2024 г. до неотдавна инфлацията оставаше под 3%. След съвместната американско-израелска атака срещу Иран и ответната реакция на Техеран в края на февруари 2026 г. обаче се очерта постепенна възходяща тенденция.

През януари 2026 г. годишната инфлация в ЕС беше 2%. През март тя скочи до 2,8%, а през април достигна 3,2%.

След поскъпването, предизвикано от последния конфликт в Близкия изток, ръстът на възнагражденията в еврозоната падна под нивото на инфлацията през март 2026 г., като разликата се увеличи още повече през април. Така беше прекъсната тенденцията, наблюдавана от септември 2023 г., когато увеличението на предлаганите заплати последователно изпреварваше инфлацията.

При годишна инфлация от 3% в еврозоната през април възнагражденията вече не успяват да компенсират увеличението на разходите за живот. Индексът на „Индийд“ отчита годишен ръст на предлаганите заплати от едва 2,3%.

Само през януари 2026 г. картината беше различна: тогава ръстът на предлаганите възнаграждения беше 2,4%, а годишната инфлация - едва 1,7%.

„Инфлационният натиск, породен от глобалния шок при енергийните цени, вече започва да се отразява в европейските данни и изяжда реалните увеличения на заплатите“, заяви Обри Уоснър, асоцииран икономист в лабораторията за анализ на пазара на труда към „Индийд“.

Защо Великобритания се отличава от останалите?

Инфлацията и ръстът на предлаганите възнаграждения се различават значително между водещите европейски икономики. Великобритания се откроява с годишен ръст на предлаганите заплати от 4%, което е значително над инфлацията от 2,8%.

„Въпреки това реалният ръст на възнагражденията започва да се забавя. Отслабването на покупателната способност ще натежи върху търсенето през следващите месеци и ще засили останалите предизвикателства пред икономиката“, отбеляза Уоснър.

Павел Адриан, директор на икономическите изследвания в „Индийд“, подчерта, че Великобритания все още разполага с известен буфер от реален ръст на доходите, който голяма част от еврозоната вече е загубила. Инфлацията на Острова се понижи през април благодарение на правителствени мерки за намаляване на сметките за енергия, докато в континентална Европа тя продължи да расте.

Великобритания не е единствената страна с положителна разлика между заплатите и инфлацията. Към април 2026 г. ръстът на предлаганите възнаграждения изпреварва инфлацията и в Германия, както и в Ирландия, макар и с много по-малък марж. В Германия увеличението на предлаганите заплати е 3,2% при инфлация от 2,9%. В Ирландия разликата е още по-малка - 3,7% срещу 3,6%.

Италия и Франция: Най-тежката ситуация за работещите

Италия и Франция изглеждат като най-засегнатите държави за работещите.

Във Франция ръстът на предлаганите възнаграждения остава стабилен на ниво от 1,1% през цялата 2026 г., докато инфлацията се покачва от 0,4% през януари до 2,5% през април.

Работещите в Италия също губят позиции. От средата на 2025 г. ръстът на предлаганите възнаграждения е под 0,8%, а инфлацията през последната година постоянно го изпреварва. Разликата се увеличи още повече през настоящата година, след като инфлацията достигна 2,8% през април.

Макар месечните данни да дават полезна представа за текущите тенденции, натрупаният ръст на реалните възнаграждения през последните години предоставя по-пълна картина на развитието на доходите и покупателната способност.