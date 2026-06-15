Индексът „Пеле“: Добра инвестиция ли е футболът?

Стрували си да имате дял в любимия ви футболен отбор?

Световното първенство по футбол през 2026 г. вече започна и е невъзможно да избягаш от еуфорията. 48 отбора, 104 мача и милиарди зрители. За милиони привърженици, притежаването на дял в клуба им би било върховен акт на преданост. И това всъщност е възможно в определени европейски клубове.

Благодарение на публичните борси, всеки с брокерска сметка може да притежава част от европейски гранд. Големият въпрос тук е струва ли си от финансова гледна точка?

Данните от „Индекса на Пеле“, проучване на Aegon Asset Management, което от 1998 г. насам проследява представянето на публично листваните европейски клубове – дават категоричен отговор: Не, пише Euronews.

Жестоката статистика (1998 – 2026 г.)

Снимка: Reuters

Инвестиционният тест на индекса показва огромно изоставане на футболните акции спрямо широкия пазар. През сезон 2025/26 индексът отчете доходност от едва 0,4%, спрямо 27% за световните акции и 17% за европейските акции.

В дългосрочен план (от 1998 г. до днес): Индексът „Пеле“ е загубил 11% от стойността си. В същото време световният пазар на акции е отбелязал ръст от 678%.

Ако през 1998 г. бяхте инвестирали 1000 евро във футболни клубове, днес те щяха да струват 892 евро. Ако бяхте инвестирали същите 1000 евро в глобален фонд за акции, днес щяхте да имате 7784 евро (почти 9 пъти повече).

Какво представлява индексът?

Индексът включва 18 европейски клуба от 9 различни лиги, претеглени според пазарната им стойност (общо около 7,1 милиарда евро). Манчестър Юнайтед е най-големият избирател с 25%, следван от Ювентус и турския Фенербахче.

Съставът се простира в девет лиги и обхваща както известни имена, така и клубове, които малцина извън родния им град биха могли да разпознаят.

Други участници са Селтик, Бенфика, Порто, Олимпик Лион, Борусия Дортмунд, както и по-малки датски отбори като Брьондбю и Силкеборг. Големият липсващ е Испания. Нито един клуб от Ла Лига (включително Реал Мадрид и Барселона) не се търгува на фондовата борса.

Защо футболът и бизнесът се сблъскват?

Джорди Херманс, инвестиционен стратег в Aegon Asset Management, обяснява, че проблемът е структурен, а не въпрос на лош късмет Обикновената компания съществува, за да носи печалба на акционерите. Футболният клуб съществува, за да печели мачове, трофеи и да радва феновете.

От друга страна за причина е посочена и липсата на финаннсова дисциплина. Най-важните решения (трансфери, огромни заплати, стадиони) се вземат под емоционален и спортен натиск, а не на база възвръщаемост на капитала.

Поучителният случай с Ювентус

Когато Кристиано Роналдо премина в Ювентус през 2018 г., акциите скочиха над 10 евро заради еуфорията. Днес, след като клубът завърши шести в Серия А, акциите се търгуват под 2 евро (спад от 35% само за този сезон). Дори един от най-големите трансфери в историята не донесе стойност на инвеститорите.

Има ли изход от капана?

Според анализаторите промяна е малко вероятна. За да станат клубовете добри инвестиции, те трябва да се управляват с фокус върху акционерите и строг баланс между амбициите на терена и извън него. Натискът от феновете, медиите и конкуренцията обаче винаги ще дърпа в посока на харченето на средства за сметка на финансовата печалба.

„Красивата игра заслужава сърцето ви, но инвестиционното ви портфолио заслужава разума ви.“ – Джорди Херманс