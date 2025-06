Германия търси 260 000 войници, със заплата от 3000 евро

В Германия има 181 500 активни войници, в България 37 000

260 000. Толкова войници, в активна служба, са нужни на Германия, за да отговори на нарастващите нужди на НАТО за отбрана. Тази цифра е рязко увеличение спрямо официалната цел на правителството от 203 000.

Германското правителство планира нова програма за доброволна военна служба

В момента Германия разполага с около 181 500 войници

Германия преустанови наборната военна служба през 2011 г.

Нужда от отбрана

Снимка: iStock

Тази цел беше поставена за първи път през 2016 г., много преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и подновеното фокусиране на НАТО върху отбранителните способности. Оттогава Бундесверът изпитва затруднения с разрастването си. В момента разполага с около 181 500 войници, съобщава Politico.

За сравнение, в момента, според Годишният доклад на Global Firepower, в българската армия служат около 37 000 активни военнослужещи.

Мобилизация

Германското правителство планира нова програма за доброволна военна служба – част от усилията за справяне с хроничния недостиг на персонал в Бундесвера. Програмата ще помоли всички 18-годишни мъже да попълнят въпросник, оценяващ тяхната готовност и пригодност за служба. Жените могат да участват доброволно. Целта е да се набират около 5000 доброволци годишно.

Германският министър на отбраната Борис Писториус подчерта, че програмата е „първоначално доброволна“, но остави вратата отворена за предприемане на по-драстични стъпки.

Германия преустанови наборната военна служба през 2011 г. Връщането на наборната служба би отбелязало значителна политическа промяна.

Заплати в немската армия

Според Glassdoor, един от най-големите сайтове за работа и набиране на персонал, очакваното общо заплащане за войник в района на Германия през 2025 г. е 2820 евро на месец, със средна заплата от 2600 евро на месец. Може да получите заплата между 2000 и 3000 евро на месец.

Очакваното допълнително заплащане е 220 евро на месец. Допълнителното заплащане може да включва паричен бонус, комисионна, бакшиши и разпределение на печалбата.

От доклада Comparison of the salary of European armed forces (2019) става ясно следното за заплатите на военните в Германия (Bundeswehr) (бел.ред имайте предвид, че данните са за 2019 г.):

Офицери (напр. лейтенанти до бригадни генерали):

Средна брутна месечна заплата: 5 919 евро

Заплата до чин подполковник: средно 4 539 евро

Бригаден генерал: 9 876 евро

Подофицери:

Средна брутна месечна заплата: 2 957 евро

Войници:

Начална заплата: 2 275 евро

Средна брутна месечна заплата за категорията: 2 736 евро

