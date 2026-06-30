Германия настоява „непосилният" европейски бюджет 2028-2034 г. да се намали с 400 милиарда евро

Предложеният бюджет е в размер на 2 трилиона евро

Германия настоява предложеният от Европейската комисия многогодишен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. в размер на 2 трилиона евро да бъде намален с 400 млрд. евро. Това се посочва в неофициален документ, с който се е запознала агенция Ройтерс.

Според германската позиция Европейският съюз не може да си позволи разходи в предложения размер, а настоящият проект на Многогодишната финансова рамка е „невъзможен за финансиране“.

Тъй като приемането на дългосрочния бюджет на ЕС изисква единодушната подкрепа на всичките 27 държави членки, позицията на Берлин е сигнал за предстоящи трудни преговори между страните членки и европейските институции.

Предложеният бюджет представлява значително увеличение спрямо настоящата финансова рамка за периода 2021-2027 г., която възлиза на около 1,3 трилиона евро.

Като най-голям нетен вносител в бюджета на ЕС Германия е обезпокоена от планираното нарастване на разходите, предаде БТА. Дори при намаление с 400 млрд. евро, за което настоява Берлин, новият бюджет ще остане с около 27 на сто по-голям от действащия. Според германските разчети това би увеличило годишната вноска на страната до над 50 млрд. евро.

Германският канцлер Фридрих Мерц призова държавите членки да постигнат споразумение по новата многогодишна финансова рамка още през тази година, за да се осигури предвидимост за планирането преди влизането ѝ в сила през януари 2028 г.

Според Берлин ранното постигане на договореност е особено важно и с оглед на планираните парламентарни избори във Франция, Полша и Италия през 2027 г., които могат да усложнят преговорния процес.

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