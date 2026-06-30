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Свят Германия настоява „непосилният" европейски бюджет 2028-2034 г. да се намали с 400 милиарда евро

Германия настоява „непосилният" европейски бюджет 2028-2034 г. да се намали с 400 милиарда евро

Свят

bTV Бизнес екип

Предложеният бюджет е в размер на 2 трилиона евро

Германия настоява предложеният от Европейската комисия многогодишен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. в размер на 2 трилиона евро да бъде намален с 400 млрд. евро. Това се посочва в неофициален документ, с който се е запознала агенция Ройтерс.

Според германската позиция Европейският съюз не може да си позволи разходи в предложения размер, а настоящият проект на Многогодишната финансова рамка е „невъзможен за финансиране“.

Тъй като приемането на дългосрочния бюджет на ЕС изисква единодушната подкрепа на всичките 27 държави членки, позицията на Берлин е сигнал за предстоящи трудни преговори между страните членки и европейските институции.

Предложеният бюджет представлява значително увеличение спрямо настоящата финансова рамка за периода 2021-2027 г., която възлиза на около 1,3 трилиона евро.

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Като най-голям нетен вносител в бюджета на ЕС Германия е обезпокоена от планираното нарастване на разходите, предаде БТА. Дори при намаление с 400 млрд. евро, за което настоява Берлин, новият бюджет ще остане с около 27 на сто по-голям от действащия. Според германските разчети това би увеличило годишната вноска на страната до над 50 млрд. евро.

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Германският канцлер Фридрих Мерц призова държавите членки да постигнат споразумение по новата многогодишна финансова рамка още през тази година, за да се осигури предвидимост за планирането преди влизането ѝ в сила през януари 2028 г.

Според Берлин ранното постигане на договореност е особено важно и с оглед на планираните парламентарни избори във Франция, Полша и Италия през 2027 г., които могат да усложнят преговорния процес.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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