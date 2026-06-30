Един от най-богатите градове в света въвежда 4-дневна работна седмица

Държавата въведе намален летен работен график

Дубай въведе четиридневна работна седмица и намалено работно време за служителите в държавния сектор, пише Time out.

От понеделник, 29 юни, отделът за човешки ресурси на правителството на Дубай въведе намален летен работен график, за да позволи на служителите да постигнат по-добър баланс между работа и личен живот.

Програмата „ Нашето гъвкаво лято “ се въвежда за трета поредна година , като тазгодишната инициатива е в сила до четвъртък, 10 септември. Инициативата въвежда два гъвкави модела на работа, които позволяват на държавните органи да балансират нуждите на служителите с оперативните изисквания, като същевременно поддържат висок стандарт на обслужване.

Единият модел осигурява четиридневна работна седмица, докато другият предлага петдневна работна седмица с намалено работно време. Тази година инициативата ще бъде в сила за всички държавни органи.

Работа по време на лятото

Държавните служители ще бъдат разделени на две групи, едната ще работи четири дни, а другата ще работи пет дни с намалено работно време. Първата група ще работи по осем часа на ден от понеделник до четвъртък и ще има почивен ден в петък. Това ще осигури лято с дълги уикенди.

А втората група ще работи седемчасови дни от понеделник до четвъртък и четири часа и половина в петък.

Правителствените организации могат също да въведат режими на работа от разстояние, гъвкаво работно време и модели на работа, съобразени със специфични оперативни изисквания.

Целта на инициативата е да подобри благосъстоянието на служителите, да подпомогне баланса между работа и личен живот, да повиши производителността и ефективността и да насърчи работни места, готови за бъдещето.

Абдула Али бин Зайед Ал Фаласи, генерален директор на отдела за човешки ресурси на правителството на Дубай, заяви, че инициативата надгражда върху успехите на пилотната фаза от миналата година. Подобна политика не е въведена за работниците в частния сектор, но има призиви от правителствата на Дубай и ОАЕ за въвеждане на по-дистанционна работа и гъвкаво работно време навсякъде.

Проучване на правителството на Дубай, публикувано през ноември 2024 г., установи, че гъвкавото работно време и дистанционната работа биха намалили значително пътния трафик в пиковите часове по най-натоварените пътища на Дубай.