GenZ създават най-новата микродържава на Балканите

Държавата вече има паспорти, знаме и собствен уебсайт

След Вердис, нова микродържава изскача на Балканите. Тя се намира на брега на Дунав между Сърбия и Хърватия на „ничия земя“, пише DW. Името на държава е Гапла и е основана от представители на поколението Z, които всъщност никога не са стъпвали там.

По думите на един от основателите, 17-годишния Уайът Бек, всичко е готово – паспорти, регистрационни номера, знаме и дори собствен уебсайт.

Граничният спор, довел до раждането на Гапла

На границата между Хърватия и Сърбия, около 140 км от р. Дунав, включва територии, които нито една от двете страни контролира напълно.

Двете държави имат различни виждания за това къде точно минава границата. Хърватия твърди, че границата трябва да следва старите кадастрални линии на общините от XIX век, когато течението на Дунав е било различно от днешното (преди хидротехнически промени и корекции на реката).

Сърбия счита, че границата трябва да върви по сегашната средна линия на река Дунав. Тези различни тълкувания създават няколко малки спорнитеритории, които не са ясно присъдени на никоя от страните.

Основни спорни зони са Горня Сига, Остров Сига, район западно от Апатин, т.нар. „джоб 2“ и „джоб 3“ (в някои карти се споменава и „джоб 1“, но според официални хърватски източници той не съществува)

Въпросът е повдигнат още през 1947 г. Става реален международен спор след разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Тогава вътрешните административни граници се превръщат в международни. И двете страни се позовават на различни тълкувания на договорености от периода на Югославия.

Статут на териториите

След разпадането на Югославия тези земи дълго време се смятат за terra nullius (територии без признат собственик по международното право). През годините различни непризнати държавни проекти са предявявали претенции към тях, включително Княжество Онгал и Свободна република Либерланд. След 2022 г., след разпадането на Княжество Онгал, се появяват нови претенденти, включително Федералните щати Гапла.

Днес териториите се претендират от различни субекти - Свободна република Либерланд – Горня Сига и остров Сига; Федералните щати Гапла – „джоб 2“ и район западно от Апатин; Свободна република Вердис – „джоб 3“.

Микродържавите, пише мюнхенски вестник, могат да бъдат създадени и като зони за свободна търговия, за съмнителни сделки на офшорни банки или корабни компании и казина.

Гапла има собствена криптовалута, но основателите казват, че искат идеи, а не пари.