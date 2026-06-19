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Свят Искат генерираните от ИИ реклами да бъдат освободени от правилата на ЕС

Искат генерираните от ИИ реклами да бъдат освободени от правилата на ЕС

Свят

bTV Бизнес екип

Искането е на Европейската асоциация на търговците на дребно

Европейската асоциация на търговците на дребно - Eurocommerce, чиито членове включват компании като Amazon, H&M, Inditex и Ikea, иска от еврокомисар Хена Виркунен, отговаряща за техническия суверенитет, сигурността и демокрацията, да освободи рекламите, генерирани от изкуствен интелект, от новия регламент на блока, изискващ разкриване на използването на изкуствен интелект.

Законодателният акт Европейския съюз за изкуствения интелект, който влиза в сила на 2 август, изисква от компаниите ясно да обозначават къде е използван изкуствен интелект за генериране или модифициране на изображения, видео или аудио съдържание, "представляващо дийпфейк".

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В писмо, изпратено до Виркунен и видяно от агенция Reuters, генералният директор на индустриалната група Кристел Делберг заяви, че генерираните от изкуствен интелект реклами, които не са предназначени да подвеждат потребителите, не трябва да бъдат включени в определението за "дийпфейк" (deep fake), пише БНР.

Регламентът не трябва да включва генерирани от изкуствен интелект реклами, "които не са предназначени да подвеждат потребителите, например генериране на изображение на всекидневна, за да се покаже диван, или подобряване на визуализацията на продукта за целите на презентацията", се посочва в писмото.

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Търговците на дребно вече използват широко изкуствен интелект за генериране на маркетингови изображения, като немският онлайн търговец Zalando твърди, че технологията му е позволила да намали разходите за производство на съдържание с 90%, докато компаниите за търговия на модни дрехи H&M и Zara използват генерирани от изкуствен интелект клонинги на модели.

Прилагането на регламента към редактирани или генерирани от изкуствен интелект реклами рискува да принуди търговците на дребно да етикетират "много голям дял от съдържание, подпомогнато от изкуствен интелект", което размива стойността на разкриването за потребителите, пише Делберге.

На този етап Европейската комисия не отговори на искане за коментар от страна на Reuters.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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