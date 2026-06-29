Гърция е близо до сделка с Израел за противовъздушна отбрана за 3 млрд. евро

В проекта ще участват Гръцката авиационна индустрия (EAB), Intracom Defense и други частни компании

Гърция е на път да одобри мащабно споразумение с Израел за противовъздушна отбрана, като правителството подготвя зелена светлина за закупуването на израелски системи на стойност 3 млрд. евро в рамките на планирания отбранителен щит „Ахилес“.

По информация на гръцки източници от сферата на отбраната програмата включва системите Spyder All-in-One и David's Sling на компанията „Рафаел“, както и Barak MX, разработена от Israel Aerospace Industries (IAI).

Правителственият съвет по външните работи и отбраната (KYSEA) - най-висшият орган по национална сигурност на Гърция - може да одобри сделката още през следващата седмица. Това ще позволи на двете държави да пристъпят към подписването на междуправителствен договор, пише в. „Катимерини“.

При одобрение Генералната дирекция за инвестиции и въоръжение на гръцката отбрана (GDDIA) и израелската агенция за отбранително сътрудничество SIBAT ще подпишат споразумение за придобиването на трите системи за противовъздушна отбрана, както и на необходимата инфраструктура за командване, управление и логистична поддръжка.

По думите на официални представители основните пречки в преговорите вече са преодолени, включително правните въпроси и изискването на Атина най-малко 25% от проекта да бъде изпълнен с участието на гръцката отбранителна индустрия.

Именно това условие беше едно от най-сериозните предизвикателства в преговорите. Част от израелските компании не желаеха да споделят информация за чувствителни технологии, а от гръцка страна трябваше да бъдат определени предприятия, способни да поемат сложни производствени дейности.

В крайна сметка е постигнат компромис, предаде БГНЕС. В проекта ще участват Гръцката авиационна индустрия (EAB), Intracom Defense и други частни компании, които ще произвеждат компоненти като пускови контейнери, кабелни системи и носещи конструкции.

Очаква се EAB да си сътрудничи с IAI и „Рафаел“ за изграждането на малка производствена линия в Танагра, северно от Атина, където ще бъдат интегрирани подсистеми към комплексите за противовъздушна отбрана. Intracom Defense също планира подобно производствено партньорство.

Гръцката индустрия ще участва и в разработването на командно-контролния център на системата „Ахилес“, който ще свързва оръжейните комплекси, радарите и сензорите, както и ще осигурява техническата поддръжка на системите и техните боеприпаси.

Изискването за 25-процентно участие на местната индустрия ще бъде изпълнено и чрез включването на гръцки компании във веригите за доставки на бъдещи програми на „Рафаел“ и Israel Aerospace Industries, включително проекти за Израел и международни клиенти, посочват източници.

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