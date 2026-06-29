Най-скъпото куче в България живее в Родопите и струва хиляди

Кучето разбира както български, така и унгарски език

Най-скъпото куче в България живее в Източните Родопи. То разбира както български, така и унгарски език, защото е родено в страната на Синия Дунав. Обучено е да открива отровни примамки и така да спасява диви животни и застрашени от изчезване птици. За подобно куче Американската армия плаща над 60 000 долара, но Буда е безценен и не се продава.

Четириногият спасител носи името Буда – като стария град в столицата на Унгария. Той е едва на три години и обича да тича след гумена играчка из дъбовите гори и поляни на Родопите. Буда е немска овчарка, родена в школата за обучение на служебни кучета в Унгария. Според неговия водач Николай Терзиев това е работно куче, а не домашен любимец, предава БНР.

Още от малък Буда е обучаван да надушва отровни примамки. Предигодина пристига в България и става част от спешния екип на Българското дружество за защита на птиците, където работи заедно с Барс – първото куче у нас, обучено да открива примамки. Днес Буда вече е титуляр, а Барс се радва на заслужена пенсия и почива в дома на Николай.

В България все още често се използват отровни примамки срещу вълци, лисици или бездомни кучета, които нападат домашни животни и птици. Много хора смятат, че така решават проблема, без да осъзнават колко сериозни щети нанасят на природата. Именно за предотвратяване на подобни инциденти на помощ идва Буда, чиято работа обаче крие риск и за собствения му живот.

Заради опасността той е специално обучен да не посяга към нищо намерено на земята и да не приема храна от никого, освен от своя водач Николай Терзиев. Не всяко куче може да изпълнява подобна задача – както при хората, и тук доброто обучение е от решаващо значение. В школата в Унгария, където Буда е преминал подготовката си, се обучават кучета за полицията, армията, спасителните служби и водачи на хора. Най-добрите екземпляри, преминали през тази подготовка, струват над 60 000 долара.