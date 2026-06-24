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Свят Европейски отбранителен гигант планира първично публично предлагане

Европейски отбранителен гигант планира първично публично предлагане

Свят

bTV Бизнес екип

Целта е листване в Париж и Франкфрт

Френско-германският производител, стоящ зад бойните танкове Leopard и Leclerc, KNDS, официално обяви плановете си за първично публично предлагане (IPO), като листне акциите си на борсите в Париж и Франкфурт до няколко седмици, възползвайки се от надпреварата на Европа за възстановяване на военния си капацитет, пише Euronews.

Един от най-големите производители на военна техника в Европа, KNDS, разкри дългоочакваните подробности за първичното си публично предлагане (IPO), целящо двойно листване в Париж и Франкфурт през следващите седмици.

Снимка: iStock

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Според Financial Times, първичното публично предлагане (IPO) може да оцени KNDS, производителя на танкове Leopard и Leclerc, на стойност между 12 и 15 милиарда евро, което потенциално би го превърнало в една от най-големите листвания на отбранителната компания в Европа през последните години.

Включването в списъка идва във време, когато европейските военни бюджети се увеличават рязко, водени от войната в Украйна и съмненията относно надеждността на САЩ като гарант за сигурността.

Според Reuters, фирмата вече официално е стартирала процеса на първично публично предлагане (IPO), който се очаква да се проведе в средата на юли.

Financial Times пишат, че се очаква акциите да бъдат предлагани предимно на институционални инвеститори на фона на силното търсене на европейски акции в отбранителния сектор.

След като листването приключи, акциите на KNDS ще започнат да се търгуват на Euronext Paris и Франкфуртската фондова борса, което ще даде на инвеститорите директен достъп до един от най-големите производители на системи за сухопътна отбрана в Европа.

KNDS е създадена през 2015 г. чрез сливането на германската Krauss-Maffei Wegmann и френската Nexter.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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