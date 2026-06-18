Ето кой е швейцарски хотел, където ще се проведе срещата между Иран и САЩ

Иран и САЩ подписаха споразумението, което влиза в сила незабавно

Иран и САЩ официално потвърдиха, че са подписали меморандум за разбирателство между двете държави, съобщават световните агенции. Според информация на Axios, президентът Доналд Тръмп е положил подписа си върху документа по време на вечеря с Еманюел Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от церемонията по подписването е била изпратена на иранската страна и на посредниците, участвали в процеса.

Първите преговори между САЩ и Иран ще се проведат този петък в курорта Бюргенщок край езерото Люцерн в Швейцария. Според информацията двете страни, заедно с посредниците Пакистан и Катар, ще започнат разговори по изпълнението на договорените принципи. Едно толкова значимо събитие, изисква и впечатляваща сцена. Bürgenstock Resort Lake Lucerne е открит през 1873 г. и е посрещал редица световни лидери и известни личности, сред които Джими Картър, Индира Ганди, Одри Хепбърн и Бриджит Бардо. Наскоро той беше домакин и на срещата на върха за мир в Украйна през 2024 г., предава Еuronews.

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Разположен върху 500-метрова скала над езерото Люцерн, курортът предлага високо ниво на сигурност и лесен контрол на достъпа. Гостите обикновено пристигат с катамарана MS Bürgenstock, след което се изкачват с фуникуляра Bürgenstock, но на разположение са и хеликоптерни площадки, както и частна писта в близкия Буохс. Комплексът включва хотел Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, Waldhotel by Bürgenstock, Taverne 1879 и няколко луксозни резиденции.

Очакванията са разговорите да бъдат интензивни. За почивка между отделните сесии участниците могат да използват 10 000-квадратния Bürgenstock Alpine Spa – най-големия хотелски спа център в Европа, с множество басейни, сауни и зони за релакс. На разположение са също деветдупково голф игрище, тенис кортове по стандартите на Купа „Дейвис“ и игрища за пикълбол.

Кулинарните възможности са много разнообразни – от традиционна швейцарска кухня в Swiss Taverne до специалитети от Персия в ресторант Parisa, които могат да предложат познати вкусове на иранската делегация. Курортът е собственост на Katara Hospitality, част от Qatar Investment Authority, а сред другите му забележителности са панорамната скална алея и асансьорът Hammetschwand – най-високият открит асансьор в Европа.