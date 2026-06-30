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Свят ЕС и Китай създадоха механизъм срещу търговските дисбаланси

ЕС и Китай създадоха механизъм срещу търговските дисбаланси

Свят

bTV Бизнес екип

Това е отговор на търговския дефицит на ЕС с Китай от около 1 млрд. евро дневно

Европейският съюз и Китай се договориха в понеделник да установят нов консултативен механизъм на високо ниво за управление на нарастващото търговско напрежение между двете страни. Споразумението бе постигнато след среща в Брюксел между търговския комисар на ЕС Марош Шефчович и китайския министър на търговията Ван Уентао.

Новият Механизъм за консултации в областта на търговията и инвестициите ще обхваща четири основни направления: балансиране на търговията и инвестициите, контрол на износа, права на интелектуална собственост и реформа на Световната търговска организация (СТО), съобщи БГНЕС. Работна група по първото направление ще стартира незабавно и ще създаде съвместен механизъм за наблюдение на търговските потоци, основан на споделени данни. При дестабилизиращи скокове на вноса двете страни ще могат да се срещнат на политическо ниво. Двете страни публикуваха съвместно изявление - първото от този вид от 2019 г. насам, а Шефчович съобщи, че ще посети Китай през октомври, когато очаква да представи „първите конкретни резултати". Пътна карта с очаквани резултати предстои да бъде публикувана в следващите дни, а първа оценка на напредъка се очаква през септември.

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Механизмът е отговор на търговския дефицит на ЕС с Китай от около 1 млрд. евро дневно, многократно определян от Шефчович като неустойчив. Комисарят приветства и уверението на Ван, че китайските ограничения върху износа на редки земи и постоянни магнити няма да нарушат веригите за доставки на ЕС. Китай, който доминира световното предлагане на редки земни елементи, за кратко е ограничил износа им миналата есен в търговски спор със САЩ

Европейският съюз и Китай се договориха в понеделник да установят нов консултативен механизъм на високо ниво за управление на нарастващото търговско напрежение между двете страни. Споразумението бе постигнато след среща в Брюксел между търговския комисар на ЕС Марош Шефчович и китайския министър на търговията Ван Уентао.

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Новият Механизъм за консултации в областта на търговията и инвестициите ще обхваща четири основни направления: балансиране на търговията и инвестициите, контрол на износа, права на интелектуална собственост и реформа на Световната търговска организация (СТО). Работна група по първото направление ще стартира незабавно и ще създаде съвместен механизъм за наблюдение на търговските потоци, основан на споделени данни. При дестабилизиращи скокове на вноса двете страни ще могат да се срещнат на политическо ниво. Двете страни публикуваха съвместно изявление - първото от този вид от 2019 г. насам, а Шефчович съобщи, че ще посети Китай през октомври, когато очаква да представи „първите конкретни резултати". Пътна карта с очаквани резултати предстои да бъде публикувана в следващите дни, а първа оценка на напредъка се очаква през септември.

Механизмът е отговор на търговския дефицит на ЕС с Китай от около 1 млрд. евро дневно, многократно определян от Шефчович като неустойчив. Комисарят приветства и уверението на Ван, че китайските ограничения върху износа на редки земи и постоянни магнити няма да нарушат веригите за доставки на ЕС. Китай, който доминира световното предлагане на редки земни елементи, за кратко е ограничил износа им миналата есен в търговски спор със САЩ.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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