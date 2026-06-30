След победата над Германия: Парагвай обяви национален празник, а икономиката вече печели

„Днес цяла страна празнува“ - обяви президентът на Парагвай в чест на историческия успех

Парагвай поднесе една от най-големите изненади на Световното първенство, след като елиминира четирикратния световен шампион Германия с 4:3 след дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха 1:1. Победата класира южноамериканците за осминафиналите и предизвика не само масови празненства, но и осезаем икономически ефект.

Снимка: Reuters

Президентът на Парагвай Сантяго Пеня обяви вторник за национален празник в чест на историческия успех. „Днес цяла страна празнува“, написа той в социалната мрежа X, като подчерта, че победата символизира „упоритостта, вярата и силата на хората, които никога не се отказват“. Според указа успехът надхвърля рамките на спорта, а правителството трябва да даде възможност на всички парагвайци да отбележат историческия ден, предава Reuters.

Освен силния емоционален заряд, подобни спортни успехи носят и значителни икономически ползи. По данни на местни анализи продажбите в ресторанти, барове и супермаркети в дните на мачовете нарастват с до 200% спрямо обикновен уикенд. Футболната еуфория е допринесла и за създаването на около 30 000 временни работни места, като 15 000 от тях са в ресторантьорството и сектора на заведенията.

Снимка: Reuters

Повишено е и търсенето на потребителска електроника. Продажбите на телевизори с диагонал над 65 инча достигат рекордни нива, подкрепени от промоции и схеми за разсрочено плащане, свързани с представянето на националния отбор. За сравнение, при последното участие на Парагвай на Световно първенство през 2010 г. вносът на телевизори е нараснал с 20%, докато през 2026 г. търсенето е значително по-високо.

Парагвай е втората южноамериканска държава, която обявява национален празник след победа над Германия на настоящото Световно първенство. Само седмица по-рано президентът на Еквадор Даниел Нобоа също обяви почивен ден, след като националният отбор победи германците с 2:1 в груповата фаза и си осигури място в елиминациите.