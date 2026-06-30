Цената на кучешките хотели в София стигат нощувки по Българското Черноморие?

Колко струва кучешкият престой?

Куфарите са стегнати, банските са купени, а резервацията за морето най-после е потвърдена. Пред много стопани обаче изплува вечният въпрос: ами сега, кой ще гледа кучето?

Масовото решение през последните години за повечето хора, живеещи в големите градове, са специалните хотели за домашни любимци, където обещават кучетата и котките ни да бъдат обгрижвани "по кралски", докато ние събираме тен. Има ли шанс обаче да дадете повече пари за легло на четириногото, отколкото за собствената си нощувка това лято?

Колко струва кучешкият престой?

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Повечето хотели за домашни любимци в София поддържат сходни ценови нива, но се състезават с различни удобства – от денонощно видеонаблюдение до индивидуални разходки и специални менюта. Ето как изглеждат сметките в столичен бутиков хотел според теглото на животното:

За мини породи (кучета до 5 кг):

С включена храна: 26 евро (50 лв.) за 24 часа.

С храна на клиента: 23 евро (45 лв.) за 24 часа.

За едноседмичен престой (7 дни) с включено меню ще трябва да броите точно 182 евро.

За по-големи приятели (кучета от 5 до 10 кг):

С включена храна: 26 евро (50 лв.) за 24 часа.

С храна на клиента: 28 евро (55 лв.) за 24 часа (парадоксално, но факт – ако държите на собствената си марка кучешка храна, понякога таксата за обслужване скача).

Ако се разровите по-дълбоко в пазара, в други софийски хотели можете да откриете и оферти от 25 евро на ден, което за седмица прави точно 175 евро.

При котките ситуацията е една идея по-бюджетна. Престоят с включена храна и котешка тоалетна достига до 20 евро на денонощие.

Кучето в София или вие на плажа?

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Има ли места на морето, където ние, хората, можем да нощуваме за същата цена, каквато плащаме за домашния си любимец в София? Наша проверка в популярните сайтове за обяви и резервации показа, че в Южното Черноморие има цени на стаи, които струват толкова, колкото и дневния престой на опашатият любимец. В курортното селище Равда, например, съвсем спокойно можете да наемете уютна двойна стая с тераса, разположена само на 400 метра от плажа. Цената? Точно 26 евро (50 лв.) на нощувка за един човек.

С растящите цени на стоките и услугите през последните години, все по-рядко и трудно може да откриете толкова евтини места по родното Черноморие. Бюджетните опции бързо изчезват, което прави крайната сметка за почивката още по-солена.