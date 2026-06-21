×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
77.89 $/барел
Bitcoin
$64,265.8
Последвайте ни
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
77.89 $/барел
Bitcoin
$64,265.8
Свят Екстремните метеорологични явления са разселили 13,6 милиона души през 2025 г.

Екстремните метеорологични явления са разселили 13,6 милиона души през 2025 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Изменението на климата засилва честотата и интензивността на природните бедствия

Броят на хората, принудени да напуснат домовете си в рамките на собствените си държави заради природни бедствия и екстремни метеорологични явления, е нараснал значително през 2025 г., пише ДПА, позовавайки се на проучване, поръчано от природозащитната организация „Грийнпийс“ и изготвено от Хамбургския университет.

Според изследването през миналата година 13,6 милиона души са се разселили в рамките на своите държави вследствие на природни бедствия и екстремни климатични явления спрямо 9,9 милиона през 2024 г.

Данните се основават на информация от Центъра за мониторинг на вътрешното разселване (IDMC), водеща организация, която проследява разселването на хора по света. Вътрешно разселени са лицата, принудени да напуснат домовете си, без да пресичат международни граници.

Лекар на морето? Преглед до 100 евро, спешен случай – до 800 евро

Според публикуваното проучване, цитирано от БТА, изменението на климата увеличава както честотата, така и силата на екстремните метеорологични явления, като особено засегнати са държавите от Глобалния юг.

Докладът отбелязва също, че войните и насилието по света са достигнали най-високите си равнища от края на Втората световна война.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Половината хора в САЩ казват, че американската мечта е недостижима за повечето хора в момента
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Още 13 маршрута от София: До кои нови дестинации ще лети Wizz Air през лятото на 2026 г.?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата