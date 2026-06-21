Екстремните метеорологични явления са разселили 13,6 милиона души през 2025 г.

Изменението на климата засилва честотата и интензивността на природните бедствия

Броят на хората, принудени да напуснат домовете си в рамките на собствените си държави заради природни бедствия и екстремни метеорологични явления, е нараснал значително през 2025 г., пише ДПА, позовавайки се на проучване, поръчано от природозащитната организация „Грийнпийс“ и изготвено от Хамбургския университет.

Според изследването през миналата година 13,6 милиона души са се разселили в рамките на своите държави вследствие на природни бедствия и екстремни климатични явления спрямо 9,9 милиона през 2024 г.

Данните се основават на информация от Центъра за мониторинг на вътрешното разселване (IDMC), водеща организация, която проследява разселването на хора по света. Вътрешно разселени са лицата, принудени да напуснат домовете си, без да пресичат международни граници.

Според публикуваното проучване, цитирано от БТА, изменението на климата увеличава както честотата, така и силата на екстремните метеорологични явления, като особено засегнати са държавите от Глобалния юг.

Докладът отбелязва също, че войните и насилието по света са достигнали най-високите си равнища от края на Втората световна война.