Да обиколиш света без самолет – възможно ли е?

Цената е висока, но това е „вашата инвестиция в спомени за цял живот“

Ако търсите пътуване от най-висок клас за 2026 г. – и разполагате с около 130 000 евро – това околосветско пътуване ви очаква.

Пътуването е рекламирано като обиколка на света без самолет – използват се само влакове и круизни кораби.

В продължение на над 100 дни, пътниците ще посетят десетки обекти от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, ще участват в уникални културни преживявания и ще се насладят на ястия в ресторанти със звезди Мишлен.

С оглед на ограничените места, желаещите трябва да действат бързо. Само 12 души ще имат възможност да се включат в това приключение.

Какъв е планът?

Околосветското пътешествие, предлагано от луксозния туроператор Adventures By Train, започва от жп гара London St Pancras.

Оттам пътешествениците ще обикалят света, пътувайки в първа класа по емблематични железопътни маршрути, включително нощните влакове из Европа, вдъхновения от "Ориент Експрес" маршрут в Истанбул, високоскоростната железница на Китай до Сиан и легендарния California Zephyr на Amtrak в САЩ.

В плана за пътуването са включени и два етапа на борда на луксозни круизни кораби. Пътниците ще прекосят Северния Пасифик по време на 23-дневно пътешествие от Токио до Ванкувър, както и ще изживеят класическо трансатлантическо пътуване на борда на Queen Mary 2 на Cunard.

„Това не е просто пътуване, както го познават повечето хора. Това е приключение, което заслужава своето място сред най-смелите мечти от списъка с желания“, се казва в съобщение на организаторът на пътешествието.

Какво ще посетят туристите?

Пътуването включва множество ексклузивни преживявания. Пътешествениците ще се включат в традиции с вековна история, като дегустации на вино в грузинския регион Кахетия и чаени церемонии в Япония.

Ще има възможности и за посещение на обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, включително църквата „Света София“ в Истанбул, скалните гравюри в Гобустан, Азербайджан и композицията „теракотената армия“ в китайския град Сиан.

Храненето ще бъде в прочути ресторанти като Steirereck във Виена, Taian Table в Шанхай и Atomix в Ню Йорк.

Пътешествениците ще отседнат и в някои от най-легендарните хотели в света. Те ще нощуват там, където Агата Кристи е написала "Убийство в Ориент Експрес" – в прочутия хотел Pera Palace в Истанбул. Ще се върнат назад във времето в легендарния Old Faithful Inn в Йелоустоун, където люлеещите се столове гледат към красива природа и ще се насладят на петзвезден лукс в The Langham New York.

„Вашата инвестиция в спомени за цял живот“

Пътуването е напълно организирано и е с водач. Цената за самостоятелни пътници е впечатляващите 132 000 евро на човек (включва всички такси за единична стая), а при споделяне на двойна стая – 105 200 евро на човек.

Желаещите трябва да запазят своето място с депозит от 10%, като остатъкът се заплаща едва на 6 януари 2026 година.

Цената е висока, но както гласи информационната брошура – това е „вашата инвестиция в спомени за цял живот“.

