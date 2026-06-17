Броят на служителите в администрацията на изпълнителната власт се увеличил до 98 600 към края на март

Централната администрация запазва дял от близо 57% от всички заети

Наетите по трудово или служебно правоотношение в администрацията на изпълнителната власт към края на март 2026 г. са 98 600. От тях в централната администрация са наети 56 000 (56,7 на сто), а в териториалната администрация - 42 700 (43,3 на сто), съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.

Наетите в администрацията към края на март 2025 г. са били 98 500, като от тях в централната администрация са работили 56 100 (56,9 на сто), а в териториалната - 42 400 (43,1 на сто), сочи справка в НСИ, цитирана от БТА. Към края на декември 2025 г. наетите в администрацията са били 98 400, от които в централната администрация са били наети 56 000, а в териториалната - 42 400.