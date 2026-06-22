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Свят Бизнесът ще плаща с над 40 процента по-скъп ток утре в сравнение с днес

Бизнесът ще плаща с над 40 процента по-скъп ток утре в сравнение с днес

Свят

bTV Бизнес екип

Средната цена на пиковата енергия за утре е 101,37 евро за мегаватчас

При средна цена от 128,38 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 23 юни

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 91,50 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 40,31 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 101,37 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 155,40 евро за мегаватчас.

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Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 99 222,05 мегаватчаса електроенергия, предаде БТА.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 81,73 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 81,73 евро (без ДДС) за мегаватчас.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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