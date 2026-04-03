Американски град, който прилича на Санторини (СНИМКИ)

Посетителите лесно могат да се объркат за мястото

Изцяло бялата архитектура на плажа Алис може да ви напомни за Европа или Карибите, но пешеходните улици и блестящите плажове на Мексиканския залив са изцяло във Флорида. Посетителите лесно могат да се объркат за мястото – дали са Гърция. Но чиниите с прясно уловени стриди и мексиканският акцент на сервитьорите бързо разкриват, че сте във Флорида. Архитектурата на плажа Алис е вдъхновена от Средиземноморието, Централна Америка, Бермудските острови и Ню Орлиънс, предава ВВС.

Разположен на източния край на живописната магистрала 30А, Алис Бийч предлага 20-километров крайбрежен коридор с ресторанти на брега на Мексиканския залив, държавни паркове, цветни градчета и плажове с фин, бял пясък. Въпреки това тук няма традиционните флоридски къщи или пощенски кутии с ламантини. „Интересното за Алис е, че архитектурният му език напомня познати стилове, но в същото време е трудно да се определи точно къде сте“, казва Даяна Лейн, директор „Връзки с обществеността“ на града.

Плажът, създаден едва през 2004 г., се е превърнал в регионална икона благодарение на своята изцяло бяла палитра. Вдъхновенията са от Бермудите, Централна Америка и Антигуа, а стъпаловидните покриви и четирите бермудски кули допълват архитектурния чар. Ню Орлиънс също оставя своя отпечатък чрез балконските парапети и креолските елементи на вътрешните дворчета.

Алис Бийч е планиран град според принципите на Новия урбанизъм, като приоритет е пешеходната достъпност, устойчивостта и общността. Автомобилите са ограничени до паркинги, а центърът е гъсто застроен с пешеходни алеи, свързващи всички удобства. Всяка резиденция е сертифицирана по стандартите на Флоридската коалиция за зелено строителство, със специален акцент върху енергийна ефективност, водоспестяване и устойчивост на урагани.

Макар да липсват хотели, посетителите могат да се насладят на плажа, бутиците, ресторантите и често организираните събития. Годишният фестивал „Дигитални графити“ оцветява белите фасади за два дни, превръщайки града в светлинна инсталация. Околностите също предлагат разнообразие от плажове, ресторанти и кулинарни изкушения, а уникалната архитектура и спокойната атмосфера правят Алис Бийч „перлата на 30А“ – съчетание от европейска елегантност и флоридска идентичност.