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Свят AI кантора с първа победа в съда

AI кантора с първа победа в съда

Свят

bTV Бизнес екип

Това е наречено "забележителен момент"

Адвокатска кантора, специализирана в областта на изкуствения интелект, спечели дело в английски съд, което се смята за първият път, когато съдебен процес е спечелен с помощта на адвокат, специализиран в изкуствен интелект, пише The Guardian.

Консултантът по човешки ресурси на свободна практика, Тамирес Камал Такидир, платил на фирмата Garfield AI около 400 паунда, за да изпрати правно писмо и след това да заведе съдебно производство за неплатен дълг от 7000 паунда.

Съоснователят на Garfield, Филип Йънг, нарече това „забележителен момент“ за достъпа до правосъдие и каза, че много малки предприятия са били принудени да отпишат дългове, защото разходите за съдебни спорове са надвишили парите, които биха могли да се надяват да спечелят.

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Garfield AI е компания, която е оторизирана от Органа за регулиране на адвокатите през април миналата година и може да се използва за предявяване на искове от 30 до 10 000 паунда. Изкуственият интелект подготви делото и след това нае адвокат, който да защитава клиента в съда.

ИИ извърши цялата правна работа, предшестваща съдебния процес, която включваше оспорване на насрещен иск, подаден от ответника, който назначи адвокати.

То подготви четири свидетелски показания и пакет документи за тричасовия процес в окръжния съд Уондсуърт на 14 май. Съдът се произнесе в полза на Такидир и ѝ присъди дължимите пари.

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Британската юридическа професия е разтърсена от редица нашумели гафове, свързани с изкуствения интелект. Миналия месец международна адвокатска кантора Pinsent Masons се самосезира с Органа за регулиране на адвокатските кантори, след като два пъти подведе съд въз основа на резултати от търсене от вътрешна система с изкуствен интелект.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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