725 нови свръхбогати за пет години: Как Португалия се превърна в магнит за заможните?

Смята се, че значителна част от тези свръхбогати жители са чужденци, които избират Португалия за живот или инвестиции

През последните години Португалия отбелязва рязко увеличение на броя на свръхбогатите си жители, стимулирано от инвестиции в недвижими имоти, международни капиталови потоци и привлекателния начин на живот в страната. Днес в Португалия има 725 повече ултрабогати хора в сравнение с преди пет години. Поставят се въпросите кои са тези хора, откъде идва тяхното богатство и защо продължават да избират Португалия за живот и инвестиции.

Според скорошно проучване на британската компания Knight Frank и индекса Prime International Residential Index (PIRI), броят на ултрабогатите лица – с нетно състояние от поне 25 милиона евро (UHNWIs) – в Португалия се е увеличил с почти 50% за последните пет години. През 2021 г. страната е имала 1462 такива души, а по оценки на Knight Frank се очаква до 2026 г. техният брой да достигне 2187.

Снимка: bTV

Смята се, че значителна част от тези свръхбогати жители са чужденци, които избират Португалия за живот или инвестиции по различни причини. Освен качеството на живот, климата, сигурността и начина на живот, страната става особено привлекателна благодарение на данъчни стимули, въведени през последните години, включително „златните визи“ и режима за лица без постоянно пребиваване (NHR). Въведеният през 2009 г. NHR режим е предоставял данъчни облекчения за 10 години с цел привличане на висококвалифицирани специалисти и чуждестранни пенсионери, като днес се прилага само за определени висококвалифицирани и научни дейности. При „златните визи“ вече не се допуска покупка на имот като основание за пребиваване. Според Knight Frank тези промени може да забавят част от международното търсене, но едва ли ще го елиминират, предава Еuronews.

Не всички ултрабогати в страната обаче са чужденци. Сред лицата с над 25 милиона евро активи има и много португалци, особено собственици на бизнеси. Според Хелена Серука от Banco Carregosa хората с такова състояние са фокусирани основно върху защита на активите, данъчно планиране и наследяване. Банката обслужва предимно португалски предприемачи от северна и централна Португалия, свързани с индустрии като обувна, текстилна, стъкларска, пластмасова и дърводобивна, както и с нови технологии и услуги.

Снимка: bTV

Според експерти ръстът на свръхбогатите след пандемията не е изненадващ. Хелена Серука посочва периода след COVID като ключов момент за натрупване на ново богатство, особено след продажби на компании и навлизане на частен капитал. Много предприемачи са получили значителна ликвидност след инвестиции от фондове за дялово участие, които купуват дялове в компании с цел увеличаване на стойността им в средносрочен и дългосрочен план. В някои случаи собственици продават бизнеса си изцяло или частично, често заради атрактивни оферти или пенсионна възраст, което води до внезапно увеличаване на личното им състояние.

Допълнителен фактор е възходът на дигиталните номади и засилените чуждестранни инвестиции, особено в недвижими имоти и туризма. След пандемията много чужденци са се установили в Португалия след дистанционна работа, а част от тях впоследствие създават бизнеси. На пазара се наблюдава и нарастващ интерес от международни купувачи, включително от Израел и Турция, които инвестират в имоти, особено в Лисабон и Порто. Според експерти част от свръхбогатите използват страната и за втори дом, като често пристигат за кратки престои, включително за голф в райони като Кашкайш, Компорта и Алгарве, а част от тях впоследствие купуват имоти. Развитието на луксозни проекти като Terras da Comporta допълнително засилва интереса на международните купувачи.

Пазарът на луксозни имоти също играе ключова роля в привлекателността на страната. Португалия е сред водещите европейски пазари за брандирани резиденции, като Лисабон и Кашкайш се нареждат сред най-силните локации за купувачи с ултрависока нетна стойност. Според експерти цените в премиум сегмента вече се конкурират с най-скъпите пазари в Европа, а търсенето остава високо въпреки ограниченията в предлагането. Очакванията са броят на свръхбогатите в страната да продължи да расте и да достигне около 2452 души до 2031 г., като Португалия остава една от предпочитаните дестинации в Европа за международно богатство и инвестиции.