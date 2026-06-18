Rakuten Viber пуска вграден eSIM и прави нова крачка към развитието си като супер приложение

Базиран на технологията на Rakuten Mobile, новият продукт осигурява лесен и достъпен мобилен интернет в роуминг за пътуващите в чужбина

България, юни 18, 2026 г. - Rakuten Viber обяви нова услуга при пътуване с вграден eSIM, достъпна директно в приложението. Решението предлага бърза активация и изгодни условия за мобилен интернет в чужбина. Услугата е разработена върху облачната eSIM платформа на Rakuten Mobile, която използва изкуствен интелект и вече е доказала ефективността си при дигиталните решения за пътуване.

Пътуванията зад граница, и особено извън Европейския съюз, често са свързани с високи разходи за роуминг или скрити такси, както и с неудобството от покупка и смяна на физически SIM карти. Вградената eSIM карта е дигитално решение, интегрирано в устройството, което позволява бърз избор и активиране на мобилен план, както и смяна на мобилен оператор без необходимост от физическа SIM карта. Потребителите могат да закупят, инсталират и активират услугата само за минути. С нарастващата поддръжка на eSIM в съвременните устройства, приходите от глобалните услуги за пътуване с тази технология се очаква да нараснат с 380% в периода 2025-2030 г.

Активирането на Viber eSIM е опростено и съобразено с удобството на потребителя:

Достъп до eSIM магазина директно във Viber - през секцията „Още“ във Viber, без нужда от инсталиране на допълнително приложение Избор на план - разнообразие от пакети с мобилни данни за стотици дестинации, съобразени спрямо нуждите на пътуването Сигурно плащане - покупката се извършва чрез интегрирани методи за плащане, защитени от системите на Viber и инструментите на Stripe за предотвратяване на измами Инсталиране - може да се следват инструкциите на екрана, да се използва линк за „Бърза инсталация“, сканира QR код или данните да се въведат ръчно Активация - след инсталацията eSIM се активира и осигурява мигновен достъп до международен интернет, без нужда от смяна на физическа SIM карта

Новата функционалност е ключова стъпка в развитието на Viber като супер приложение, което улеснява ежедневието на потребителите, обединявайки ключови услуги на едно място. В комбинация с Viber Out, който предлага изгодни международни разговори към мобилни и стационарни номера, Viber се превръща в цялостно решение за пътуващите, предоставяйки им лесна и свободна комуникация по време на пътуване в чужбина.

Партньорството задава и модел за компании в сферите на туризма, финтех и телекомуникациите, които търсят начини да разширят портфолиото си и да създадат нови източници на приходи. Вграждането на мобилна свързаност в самото потребителско изживяване позволява на компаниите да стартират дигитални решения за пътуващи, без да се сблъскват със сложността на стандартните телекомуникационни операции. Това отразява и визията на Rakuten да трансформира глобалната мобилна свързаност, като я изведе извън рамките на стандартните оператори и я пренесе в дигиталните платформи.

Надав Мелник, главен продуктов директор в Rakuten Viber, коментира:

„Интеграцията на eSIM във Viber е важен етап в развитието ни. Тя демонстрира силата на екосистемата на Rakuten и ангажимента ни да изградим истинско супер приложение. Вече въведохме услуги като Viber Бизнес Акаунт, Viber Dating и Viber Pay, а eSIM допълва това развитие с нова възможност за свързаност. Така Viber се утвърждава като единна платформа, която отговаря на разнообразни потребителски нужди. Превръщаме се от приложение за съобщения в ежедневен инструмент, който прави пътуванията по-лесни и достъпни. Благодарение на Rakuten Mobile, потребителите могат да използват Viber в чужбина и да разчитат на стабилна връзка навсякъде по света.“

Тарек Зейд, старши вицепрезидент международни търговски операции в Rakuten Mobile, допълва: „Горди сме да си партнираме с Rakuten Viber в реализирането на визията за водещо супер приложение. Използвайки eSIM платформата на Rakuten Mobile и експертизата ни като мобилен мрежов оператор, даваме възможност на Rakuten Viber безпроблемно да интегрира eSIM за пътуване и глобална свързаност в своята екосистема. С достъпна и международно налична свързаност премахваме бариерите и гарантираме, че поддържането на връзка по време на пътуване вече не е лукс, а удобство, което е достъпно и безпроблемно за всеки.”

За Rakuten Viber

Rakuten Viber е едно от най-надеждните и изтегляни приложения в света. Ние изграждаме значими връзки между хората като предлагаме безопасна среда за комуникация, в която да се наслаждават на ценните моменти със семействoто и приятелите си, да управляват успешно бизнеса си или да се посвещават на интересите си на едно място. Като суперприложение ние предоставяме на нашите потребители услуги, които задоволяват техните ежедневни нужди и правят живота им по-лесен.

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc, глобален технологичен лидер в областта на електронната търговия, финтех, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.

За Rakuten Mobile

Rakuten Mobile е компания от групата Rakuten, която се занимава с мобилни комуникации и развива бизнеса си като мобилен оператор (MNO). Чрез постоянни иновации и внедряване на напреднали технологии, Rakuten Mobile цели да преначертае стандартите в мобилната индустрия и да предоставя удобни и атрактивни услуги, отговарящи на разнообразните нужди на клиентите.