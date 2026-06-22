В коя европейска страна наемите са най-скъпи?

Най-евтините наеми са в наша съседка

Жилищата представляват най-големия дял от разходите на домакинствата в Европа, но наемите се различават силно между отделните държави и градове. Последните данни на Евростат показват ясно къде наемането на жилище е най-скъпо и къде остава сравнително по-достъпно. Общо жилищните разходи, включително комуналните услуги, формират почти една четвърт (23,6%) от разходите на домакинствата в Европейския съюз. Най-осезаема е тази тежест при наемателите, особено в големите столици, където търсенето е високо, а предлагането често не успява да го догонва.

Сред 40 европейски града в 38 държави – включително страни от ЕС, кандидат-членки, държави от ЕАСТ и Обединеното кралство – средният месечен наем за двустаен апартамент варира от 470 евро в Скопие до 3350 евро в Женева, показват данните на Евростат. Лондон е единствената столица, в която наемът надхвърля 3000 евро, като достига около 3050 евро. След него се нареждат Дъблин (2650 евро), Стокхолм (2650 евро) и Осло (2550 евро), като Дъблин и Стокхолм са сред най-скъпите столици в ЕС.

Според експерти основната причина за големите разлики е, че жилищните пазари са силно локални. В градове като Лондон, Женева, Дъблин и Стокхолм има постоянно високо търсене от международни компании, добре платени специалисти, студенти и новодошли, докато предлагането на жилища не се увеличава достатъчно бързо.

В рамките на Европейския съюз най-висок среден наем се отчита в Париж – около 2500 евро. В останалите големи икономики на ЕС нивата са по-ниски: Берлин (1750 евро), Мадрид (1700 евро) и Рим (1650 евро). В групата с наеми над 2000 евро попадат още Копенхаген, Люксембург, Рейкявик, Хага, Берн и Мюнхен, докато в диапазона между 1500 и 1750 евро са градове като Лисабон, Прага, Виена, Загреб, Хелзинки и Атина.

В долната част на класацията най-достъпни остават столиците на Балканите и Източна Европа. Скопие е най-евтиният град с около 470 евро, следван от Прищина с 520 евро и Анкара с около 770 евро. В рамките на ЕС най-ниски наеми се отчитат в София (900 евро) и Никозия (910 евро), а сравнително ниски нива има и в Тирана, Букурещ, Белград, Сараево, Рига, Талин, Вилнюс, Варшава и Будапеща.

Експертите допълват, че нивата на доходите също са ключов фактор при оценката на достъпността на жилищата. В страните с по-високи заплати обикновено се наблюдават и по-високи наеми, докато в Централна и Източна Европа по-ниските наеми често вървят ръка за ръка с по-ниски доходи, което прави реалната достъпност по-трудна за сравнение само по ценови нива. През последните години наемите в цяла Европа нарастват заради комбинация от по-високо търсене, миграционни потоци, следпандемично възстановяване, поскъпване на строителството и по-високи лихвени проценти, които затрудняват покупката на жилище и увеличават натиска върху наемния пазар.