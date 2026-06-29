Как можем да купим общинско жилище?

Колко струва животът в общинско жилище под наем?

Покупката на собствен дом е една от най-големите финансови стъпки в живота на всеки човек. На фона на високите цени на имотите все повече хора се интересуват дали съществува възможност да придобият общинско жилище, в което вече живеят като наематели. Макар подобна възможност да е предвидена в законодателството, тя не е достъпна за всички и е обвързана с конкретни условия, срокове и процедури, определени от всяка община. Ето какви са изискванията, кой може да купи общинско жилище и как протича процесът.

Какво е общинско жилище?

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Според наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, става ясно, че под общинско жилище се разбира недвижим имот, предназначен за обитаване, които е собственост на общината. Общинските съвети приемат правилници, които уреждат условията за наемане, покупка или други форми на ползване.

Всъщност общински имот може да се закупи, но само при спазване на определени правила и процедури, като често се изисква решение на Общински съвет, пишат от Моите пари.

Как може да закупите жилище?

За да получите право да закупите общинско жилище се изисква:

Да сте дългосрочен наемател на общинското жилище. Тоест трябва да сте живели повече от 5 години. Срокът варира в зависимост от изискванията на общината. Да няма задължения към общината (нами, данъци и такси) Да подадете заявление за покупка в съответствие с местните наредби

След като всичко това е налице, можете да пристъпите към самата покупка. Процедурата стартирайте като подадете писмено заявление за закупуване до съответната община. Това обикновено се прави в отдел „Общинска собственост“. На следващата стъпка се информирайте за цената на жилището и сроковете, свързани с продажбата.

Колко струва животът в общинско жилище под наем?

Общинските жилища са предназначени за хора, които не разполагат с достатъчно средства, за да наемат апартамент. Наемната цена се определя за 1 кв.м. полезна площ. Цената се съобразява с мястото, където се намира жилището, конструкцията на сградата, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и качествата на околната среда, пишат от Правата ми. Има и определени изисквания за живот в общинско жилище: