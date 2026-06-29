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Недвижими имоти Как можем да купим общинско жилище?

Как можем да купим общинско жилище?

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

Колко струва животът в общинско жилище под наем?

Покупката на собствен дом е една от най-големите финансови стъпки в живота на всеки човек. На фона на високите цени на имотите все повече хора се интересуват дали съществува възможност да придобият общинско жилище, в което вече живеят като наематели. Макар подобна възможност да е предвидена в законодателството, тя не е достъпна за всички и е обвързана с конкретни условия, срокове и процедури, определени от всяка община. Ето какви са изискванията, кой може да купи общинско жилище и как протича процесът.

Какво е общинско жилище?

Снимка: iStock

Според наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, става ясно, че под общинско жилище се разбира недвижим имот, предназначен за обитаване, които е собственост на общината. Общинските съвети приемат правилници, които уреждат условията за наемане, покупка или други форми на ползване.

Всъщност общински имот може да се закупи, но само при спазване на определени правила и процедури, като често се изисква решение на Общински съвет, пишат от Моите пари.

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Как може да закупите жилище?

За да получите право да закупите общинско жилище се изисква:

  1. Да сте дългосрочен наемател на общинското жилище. Тоест трябва да сте живели повече от 5 години. Срокът варира в зависимост от изискванията на общината.
  2. Да няма задължения към общината (нами, данъци и такси)
  3. Да подадете заявление за покупка в съответствие с местните наредби

След като всичко това е налице, можете да пристъпите към самата покупка. Процедурата стартирайте като подадете писмено заявление за закупуване до съответната община. Това обикновено се прави в отдел „Общинска собственост“. На следващата стъпка се информирайте за цената на жилището и сроковете, свързани с продажбата.

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Колко струва животът в общинско жилище под наем?

Общинските жилища са предназначени за хора, които не разполагат с достатъчно средства, за да наемат апартамент. Наемната цена се определя за 1 кв.м. полезна площ. Цената се съобразява с мястото, където се намира жилището, конструкцията на сградата, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и качествата на околната среда, пишат от Правата ми. Има и определени изисквания за живот в общинско жилище:

  1. Аз или поне един член от моето семейство да е българин и да има адресна регистрация и постоянен адрес на територията на общината, в която искам да бъда настанен в общинско жилище. (Всяка община в своя наредба определя различни условия. За София и Пловдив изискванията са да имам постоянен адрес там повече от 10 години без прекъсване, за Варна и Бургас - трябва да имам постоянен адрес там повече от 5 години без прекъсване, а за всяко друго населено място трябва да проверя в съответната наредба или да попитам в общината.).
  2. Не притежавам никакви имоти на територията на общината, в която искам да получа общинско жилище или в близките до нея населени места. (Това означава, че не съм собственик нито на жилище, нито на вила, нито на незастроени поземлени имоти или идеални части от такива имоти. Нямам фабрики, работилници, магазини, складове или идеални части от тях. Нямам учредено право на ползване или на строеж върху някой от посочените имоти.).
  3. Не съм прехвърлял, посочените по-горе видове имоти, на други лица през последните десет години. Изключение от това правило е случаят, в който съм прехвърлял имот в условията на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на общината, в която искам да живея в общинско жилище.
  4. Не притежавам имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството (Регламентирани в Закона критерии, според които се определя вида и размера на жилището, което трябва да обитаваме аз и моето семейство, за да живеем нормално. Например, ако аз и съпругата ми имаме три деца, не съответства на нуждите ни едностаен маломерен апартамент. Валидно е и обратното, ако аз и съпругата ми нямаме деца или имаме едно дете, не съответства на нуждите ни четиристаен апартамент.).
  5. 1/4 от общия годишен доход на мен и членовете на моето семейство не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството.
  6. В последните две години не съм живял в общинско жилище и не съм отстраняван от пребиваване в него поради неспазване на договора за наем.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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