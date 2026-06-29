Българите теглят ипотеки с рекордни темпове

Жилищните заеми у нас скочиха до над 18 млрд. евро

Жилищните кредити, отпуснати на домакинствата от банките у нас, нарастват с близо 1,43 млрд. евро през първите пет месеца на настоящата година до общо 18,266 млрд. евро. Размерът на заемите за жилище бележи ръст от 8,5 на сто спрямо края на 2025 година, когато сумата възлизаше на 16,835 млрд. евро. Темпът на растеж за първите 5 месеца на годината е сходен спрямо същия период на 2025 година. За периода януари – май миналата година жилищните кредити нарастват с близо 1,3 млрд. евро, което представлява ръст от 10 на сто спрямо края на 2024 година.

На годишна база жилищните кредити се увеличават с 26,6 на сто към края на май тази година, сочи справка на БТА в база данните на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, към края на петия месец на 2025 година размерът на тези заеми бе 14,429 млрд. евро или с 3,83 млрд. евро по-нисък спрямо настоящия резултат. Годишният темп на растеж се забавя леко спрямо предходния месец април, когато годишното увеличение бе 27,1 на сто.

Почти 100 процента от жилищните кредити у нас (18,135 млрд. евро) са със срок за погасяване над 5 години.

През първото тримесечие на 2026 г. кредитната активност остава повишена на фона висока ликвидност и благоприятни условия за финансиране на банковата система и присъединяването на страната към еврозоната, посочват от БНБ в края на миналата седмица във връзка с решението на централната банка да запази нивото на антицикличния капиталов буфер на 2,25 на сто през третото тримесечие на 2027 година. Устойчивите условия на пазара на труда, нарастващите доходи и текущите лихвени проценти по жилищните кредити, които са на историческо ниски нива, продължават да подкрепят кредитното търсене от страна на домакинствата. От централната банка добавят още, че стабилната капиталова позиция на банковия сектор и високата ликвидност подкрепят способността му да предоставя кредити, като съществен допринасящ фактор е наблюдаваният устойчив ръст на депозитите. След подчертано високия темп на нарастване на финансирането от резиденти в месеците, предхождащи въвеждането на еврото в България, през първото тримесечие на 2026 г. то продължава да расте с по-бавни темпове, добавят от БНБ.

Към края на май тази година потребителските кредити у нас нарастват с 14,2 на сто на годишна база (годишен ръст от 13,7 на сто през април) до общо 11,631 млрд. евро. Така общата сума на банковите кредити за домакинствата се увеличава с 20,8 на сто за година до общо 30,9 млрд. евро към края на май.

Кредитите за нефинансовия бизнес нарастват с 11,9 на сто на годишна база през май 2026 г. (12,2 на сто годишно повишение през април 2026 г.) и в края на месеца достигат 28,519 млрд. евро. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,008 млрд. евро в края на май 2026 година. В сравнение с май 2025 г. те се увеличават с 12,5 на сто (13,6 на сто годишно повишение през април 2026 година).

Като цяло към края на май кредитите на неправителствения сектор нарастват с 16,1 на сто на годишна база (16,3 на сто годишно повишение през април 2026 г.) и в края на месеца достигат 64,433 млрд. евро, което се равнява на 52,2 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт.