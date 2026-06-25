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Bitcoin
$61,281.4
Технологии Micron Technology изпревари компанията майка на Facebook по пазарна капитализация

Micron Technology изпревари компанията майка на Facebook по пазарна капитализация

Технологии

bTV Бизнес екип

Акциите производителят на чипове поскъпнаха до 1236 долара за брой

Производителят на чипове за памет „Майкрон Текнолъджи“ (Micron Technology) за първи път изпревари по пазарна капитализация „Мета Платформс“ (Meta Platforms) и за кратко време и „Тесла“ (Tesla), след като силната прогноза на компанията за четвъртото тримесечие засили ръста на акциите ѝ на фона на продължаващото търсене на инфраструктура за изкуствен интелект, предаде Ройтерс. 

Акциите на „Майкрон“ поскъпнаха с 18,4 на сто до 1236 долара за брой, с което пазарната капитализация на компанията достигна 1,398 трилиона долара. За сравнение, пазарната стойност на „Мета“ възлиза на 1,392 трилиона долара, а тази на „Тесла“ – на около 1,4 трилиона долара.

Положителната реакция на инвеститорите последва публикуваната вчера прогноза, според която приходите и печалбата на „Майкрон Текнолъджи“ през четвъртото тримесечие ще надхвърлят очакванията на анализаторите. Компанията съобщи също, че е получила ангажименти от клиенти за доставки на чипове за памет на стойност 22 млрд. долара.

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Акциите на „Майкрон Текнолъджи“ възстановиха част от неотдавнашния си спад, подкрепени от продължаващите инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект.

Още на 26 май пазарната капитализация на производителя на чипове надхвърли 1 трилион долара, след като и южнокорейската „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) достигна този праг, припомни БТА. Производителите на чипове за памет продължават да се възползват от силния интерес на инвеститорите към компаниите, които се очаква да спечелят от мащабните инвестиции на големите технологични корпорации в развитието на изкуствения интелект.

 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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