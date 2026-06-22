Водещ икономист: Немската икономика се нуждае от революционен подход

Според Пьонтковски Германия продължава да се бори с икономическо забавяне

Водещият икономист на Полша Марчин Пьонтковски заявява, че германската икономика се нуждае от „смел, дори революционен подход“, за да излезе от продължаващата стагнация. По думите му Германия, като най-голямата икономика в Европа, и Полша, като една от най-бързо развиващите се, могат да се разглеждат като „съчетание, сключено на небето“. В интервю за Euronews той обяснява как германската икономика може да се поучи от полския икономически модел.

Според Пьонтковски Германия продължава да се бори с икономическо забавяне, докато Полша се очаква да остане сред най-бързо растящите икономики в Европа. Той посочва, че Полша е постигнала устойчив растеж от над 3% и е изпреварила редица развити икономики в дългосрочен план. По негови думи страната е увеличила значително доходите на глава от населението и е съчетала растежа с относително ниско неравенство.

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Икономистът обяснява успеха на Полша чрез пет ключови фактора, които нарича „петте Е“ – егалитаризъм, образование, предприемачество, елити и Европейски съюз. Той подчертава ролята на образователния бум, силната предприемаческа среда и диверсифицираната икономика, която позволява устойчивост при кризи. По думите му членството в ЕС също е допринесло за стабилност, инвестиции и достъп до пазари.

Пьонтковски обръща внимание и на икономическата взаимозависимост между двете държави. Германия е сред основните търговски партньори на Полша, а полският пазар вече е ключов за германския износ. Той посочва, че стотици хиляди работни места в Германия зависят от тази връзка, както и от възможността за производство в Централна Европа при по-ниски разходи.

В същото време икономистът критикува Германия за недостатъчни публични инвестиции и прекалено предпазлива фискална политика. Според него страната изостава в инфраструктурата и иновациите, което ограничава конкурентоспособността ѝ. Той смята, че са нужни по-силни стимули, структурни реформи и по-активно поемане на риск, включително в нови технологии и индустрии.

В заключение Пьонтковски подчертава, че бъдещето на Европа зависи от по-тясно сътрудничество между Германия и Полша. Той предлага по-силна интеграция чрез съвместни инвестиции, общи регулаторни рамки и подкрепа за иновативни компании. Според него комбинирането на германската индустриална мощ и полската динамика може да се превърне в двигател на нов европейски растеж.