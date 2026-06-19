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Финанси Русия понижи основната лихва, войната в Украйна натежава на бюджета

Русия понижи основната лихва, войната в Украйна натежава на бюджета

Финанси

bTV Бизнес екип

През първото тримесечие на годината руската икономика се сви за първи път от три години

Централната банка на Русия понижи основната си лихва от 14,5% на 14,25%, по-малко от очакваното от анализаторите, и даде сигнал за по-предпазлив подход към по-нататъшното облекчаване на паричната политика, докато войната в Украйна все по-силно натоварва финансите на Москва.

През първото тримесечие руската икономика се сви за първи път от три години, след като невоенните сектори бяха притиснати от високите разходи по заемите и недостига на работна ръка, припомни БГНЕС.

„Икономическият растеж продължава с умерени темпове след временния спад в началото на годината“, се казва в изявление на банката.

Регулаторът даде знак, че лихвите може да останат високи по-дълго заради по-големи от очакваното бюджетни разходи през следващите три години.

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„Запазването на структурни първични бюджетни дефицити до 2029 г. може да изисква по-строга парична политика от предвидената в базовия сценарий“, заяви централната банка.

Бюджетният дефицит на Русия, породен от войната в Украйна, се разшири до близо 80 млрд. долара през първите пет месеца на годината. Това е с 60% над равнището, планирано за цялата 2026 г.

Анализаторите средно очакваха по-голямо понижение на основната лихва до 14%, сочи консенсусна прогноза, изготвена от бизнес изданието РБК.

Руските бизнес организации призоваха регулатора да намали лихвата до 13,5%, за да не „замръзне“ напълно икономиката.

Централната банка повиши лихвите до най-високите им равнища от две десетилетия през 2024 г., след като огромните военни разходи за войната в Украйна доведоха до скок на инфлацията.

От миналата година регулаторът постепенно намалява лихвата, докато икономиката показва признаци на забавяне.

Високите разходи по заемите обаче засегнаха бизнеса във всички сектори. Големи компании съкращават персонал и искат държавна помощ, а някои по-малки предприятия бяха принудени да затворят.

На водещия руски икономически форум в Санкт Петербург по-рано този месец президентът Владимир Путин отрече икономиката да се е „сринала“, като заяви, че тя просто се е „спуснала до същото равнище“ като страните от еврозоната.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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