Рязък спад в цената на златото и среброто - какви са причините?

Фючърсите на златото се понижиха с 1,5% до 4142 долара за тройунция

Цените на златото и среброто отбелязаха днес рязък спад, след като глобалната вълна от разпродажби на акции на технологични компании, подхранена от опасения за по-високи лихвени проценти, се отрази и върху стойността на ценните метали, съобщава Си Ен Би Си,цитира БТА. Фючърсите на златото се понижиха с 1,5% до 4142 долара за тройунция. При среброто спадът е над 4% до 61,80 долара за тройунция, като по-рано през деня беше отчетено понижение от над 5%.

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От началото на конфликта между САЩ и Иран на 28 февруари ролята на златото като „актив убежище“, който запазва или увеличава стойността си при пазарна нестабилност, е подложена на натиск, допълва Си Ен Би Си.

След последното заседание по паричната политика на Федералния резерв на САЩ, на което основните лихви останаха без промяна, очакванията за повишение на лихвените нива до края на годината се засилиха. Това оказва допълнителен натиск върху златото, тъй като по-високите лихви обикновено влияят негативно на активи, които не носят доход.

По-рано през юни Европейската централна банка (ЕЦБ) увеличи основните си лихви за първи път от близо три години с по 25 базисни пункта и същевременно повиши прогнозите си за инфлацията за настоящата и следващата година. Междувременно и на Уолстрийт се наблюдава промяна в нагласите към златото, след като няколко банки понижиха прогнозите си за цената на метала след първото заседание на Федералния резерв под ръководството на новия президент Кевин Уорш.