Най-голямото корпоративно финансиране в историята на ЕИБ вече е факт

Ето коя компания ще получи средствата

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри рекорден финансов пакет от 3 млрд. евро за Airbus в подкрепа на научноизследователската и развойната дейност в областта на гражданската авиация, отбраната и космическите технологии, предаде Euractiv. Решението е част от усилията на Европейския съюз да укрепи индустриалната си база и технологичната си конкурентоспособност.

Първият заем в размер на 1 млрд. евро беше подписан в понеделник в Брюксел. Това е първият транш от финансирането, което ЕИБ определя като най-големия корпоративен финансов пакет в своята история.

Средствата ще подпомогнат научноизследователски и развойни проекти на Airbus до 2030 г. във Франция, Германия и Испания. Компанията ще инвестира в разработването на нови аерокосмически технологии, интегрирани системи, решения в сферата на сигурността и отбраната, както и в производствени процеси от ново поколение и технологии за намаляване на въглеродните емисии в авиацията.

Финансирането идва в момент, когато Европейският съюз засилва усилията си за укрепване на технологичния суверенитет и намаляване на стратегическите зависимости на фона на нарастващото геополитическо напрежение и увеличените инвестиции в отбраната.

„Групата на ЕИБ използва целия си капацитет, за да засили технологичната автономност, индустриалната мощ и икономическата конкурентоспособност на Европа“, заяви президентът на банката Надя Калвиньо по време на церемонията по подписването.

По думите ѝ проектът е бил одобрен само за около шест месеца след подаването на искането - доказателство, че Европа може да действа бързо и мащабно в подкрепа на своите водещи компании и да укрепва позициите си в променящата се геополитическа среда.

Финансовият директор на Airbus Томас Тьопфер посочи, че финансирането ще затвърди дългогодишното партньорство между компанията и ЕИБ и ще осигури благоприятни условия за реализирането на дългосрочните изследователски програми.

„Конкурентните условия по заема и гъвкавите параметри на финансирането ни дават възможност да управляваме по-ефективно капитала си, да намалим разходите по финансирането и да продължим дългосрочните инвестиции в иновации в авиационната индустрия“, заяви Тьопфер.

Според ЕИБ размерът на финансирането отразява необходимостта Airbus да продължи да инвестира, за да запази конкурентоспособността си на световния пазар. Заемът е с дълъг матуритет, който ще осигури предвидимо финансиране на мащабните изследователски програми.

Финансовият пакет е част от инициативата TechEU, насочена към ускоряване на инвестициите в критични технологии и повишаване на индустриалната и технологичната конкурентоспособност на Европейския съюз.

Европейската инвестиционна банка, която е собственост на 27-те държави членки на ЕС, през последните години значително разшири подкрепата си за проекти в областта на сигурността, отбраната и стратегическите технологии. През 2025 г. тя увеличи четирикратно финансирането за отбрана и сигурност, инвестирайки 4 млрд. евро в различни проекти, а през тази година си поставя за цел да надмине този резултат.

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