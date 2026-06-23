Кои европейски държави привличат милионери и кои ги губят?

Докладът оценява държавите по индекс за конкурентоспособност при привличането на мобилно богатство

Все повече европейски държави се включват в надпреварата за привличане на заможни жители, показва нов доклад на Henley & Partners. Данните сочат, че Италия, Гърция и Швейцария се утвърждават като едни от най-предпочитаните дестинации за милионери, докато Великобритания, Германия и Франция изпитват все по-сериозни затруднения да задържат богатите си граждани. Така в Европа се очертава ясно разделение между страните, които печелят от миграцията на богатството, и тези, които губят позиции.

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Докладът за миграцията на частното богатство за 2026 г. използва нов подход, като оценява държавите по индекс за конкурентоспособност при привличането на мобилно богатство. Класацията отчита фактори като данъчна политика, върховенство на закона, качество на живот и политическа стабилност. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-привлекателна е страната за милионери, които търсят ново място за живот или инвестиции, предава Еuronews.

Сред лидерите в Европа са Кипър, Нидерландия, Португалия и Италия. Въпреки това анализаторите открояват именно Италия, Гърция и Швейцария като държавите, които в момента привличат най-силен интерес от страна на заможните мигранти. Италия печели точки с благоприятния си данъчен режим за нови жители, достъпа до пазара на ЕС и нарастващото значение на Милано като финансов център.

Гърция също се нарежда сред големите печеливши. Според доклада страната се възползва от промените в европейските програми за инвестиционна миграция, след като Испания прекрати схемата си за „златна виза“, а Португалия ограничи възможностите за придобиване на право на пребиваване чрез инвестиции в имоти. Швейцария пък продължава да привлича богати хора със своята политическа стабилност, сигурност и добри условия за запазване на капитала.

На обратния полюс са Великобритания, Германия и Франция. Макар да остават сред най-големите и развити икономики в Европа, те все по-трудно задържат богатите си жители. Според Henley интересът към възможности за пребиваване и гражданство извън Великобритания нараства, а подобни тенденции се наблюдават и сред германски и френски граждани. Причините включват данъчни промени, регулаторна несигурност и засилена конкуренция от държави, предлагащи по-изгодни условия.