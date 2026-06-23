Като кеш, но в телефона: Криптоактив ли е цифровото евро?

Европейската централна банка предложи идеята още през 2020 г.

На 23 юни евродепутатите ще гласуват по проекта, с което ЕС ще направи първата стъпка към създаване на виртуална валута – цифрово евро. Европейският съюз смята, че дигиталното евро може да намали зависимостта на блока от американски платежни системи като Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay, предава АФП.

Какво представлява дигиталното евро?

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Цифровото евро би представлявало цифрова форма на парите в брой, емитирани от централната банка и на разположение на всички в еврозоната, пишат в официалния сайт на Европейската центрабна банка. Тоест това ще представлява електронно платежно средстмо, достъпно за употреба от всички, без такси.

Ще може да се полза навсякъде в еврозоната и ще бъде изцяло защитено. Цифровото евро ще се съхранява в сметка при Вашата банка или при публичен посредник. С него ще можете да плащате онлайн или офлайн, с телефон или карта. Това означава, че ще можете да плащате в магазини или на уебсайтове, както и да изпращате пари на приятели, по всяко време и навсякъде.

Снимка: iStock

Вашето цифрово евро не е криптоактив. Това са публични пари, а не криптоактив. То няма да разчита на волатилни токени или нерегулирана инфраструктура. Ще се използва чрез надеждни европейски технологии в напълно регулирана рамка.

Европейската централна банка (ЕЦБ) предложи идеята още през 2020 г. Европейската комисия по-късно представи официалното законодателно предложение. Дигиталното евро обаче не може да бъде въведено без одобрението на държавите членки и Европейския парламент, напомня БГНЕС.