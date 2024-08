В планината раницата е нашето кошче за отпадъци

Оставете природата по-чиста, отколкото я заварихте

Пластмасови бутилки, угарки от цигари, найлонови торбички. Срещате ли тези отпадъци в планината по време на разходка? За съжаление, понякога докато търсим уют и искаме да презаредим батериите си сред природата, можем да попаднем на такива неприятни гледки.

Трудно е да определим количеството отпадъци в планината, особено с просто око или от разстояние. За да установят приблизителните нива, от „Пластмаса на върха“ (Plastics on the Peak, The 2021 Global Mountain Waste Survey*) са провели глобално проучване. Респондентите били помолени да оценят какво количество боклук срещат в планината спрямо неговата вместимост в раница от 60 литра. Преобладаваща част от тях, или 46% посочват, че средното количество отпадъци, което обикновено виждат в планината, може да запълни изцяло горната част на раницата или 1/3 от нея.

26% от анкетираните виждат достатъчно отпадъци, да запълнят половината раница, а 15% отговарят, че боклукът би напълнил една или няколко раници. Едва 6% смятат, че в планината се срещат малко или никакви отпадъци.

Българската марка бира „Пиринско“, която е неразривно свързана с Пирин, приема каузата да опази планината като своя кауза в полза на природата и обществото. За втора поредна година марката организира кампанията „Пиринско Чисти планини“, която е още по-мащабна и дава възможност на доброволци от цялата страна да се включат в почистванията – общо 10 акции на 6 локации през август, като първите от тях вече минаха на 03 и 10.08. До края на месеца можете да се включите в почистванията на:

08 - х. "Яворов", Разлог 08 - х. "Беговица", Сандански 08 - х. "Гоце Делчев", Добринище 08 - "Ролбан", Банско

На тези места ще бъдат разположени специални пунктове на "Пиринско" за връщане на отпадъци. Всеки доброволец, който предаде събраното по време на разходката си в планината, ще получи безплатна алкохолна или безалкохолна бира. Освен това участниците ще имат възможност да спечелят награди като раница, планинарско канче или метална значка. В зоните за почистване ще бъдат изградени специални еко-зони за почивка, както и интерактивна инсталация, която ще дава съвети за опазване на планината чиста.